Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Thụy Sĩ vs Colombia ngày 8/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Thụy Sĩ và Colombia lúc 3h00 ngày 8/7/2026. Hai đội cùng bất bại trước vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Thụy Sĩ vs Colombia

Thời gian: 3h00 ngày 8/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ BC Place, Vancouver, Canada

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia hôm nay 8/7/2026 - Tỷ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Thụy Sĩ

Thụy Sĩ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Đội hình dự kiến ĐT Colombia

Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Díaz; Córdoba.

Nhận định bóng đá hôm nay Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ và Colombia bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với điểm chung đáng chú ý: cả hai đều chưa thua sau 4 trận tại giải. Đây là cặp đấu hứa hẹn căng thẳng khi một đội bóng giàu tính kỷ luật của châu Âu gặp đại diện Nam Mỹ có lối chơi khó chịu và giàu tốc độ.

Thụy Sĩ đang có hành trình rất ổn định. Đội bóng của HLV Murat Yakin dẫn đầu bảng B sau các trận gặp Bosnia & Herzegovina, Canada và Qatar. Đến vòng 1/16, họ tiếp tục vượt qua Algeria 2-0 nhờ các bàn thắng của Breel Embolo và Dan Ndoye.

Sau 4 trận tại World Cup 2026, Thụy Sĩ ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Đại diện châu Âu không chỉ chắc chắn ở hàng thủ mà còn biết cách tăng tốc ở những thời điểm quan trọng. Granit Xhaka vẫn là thủ lĩnh tuyến giữa, còn Manuel Akanji, Nico Elvedi và Ricardo Rodriguez tạo nên bộ khung phòng ngự giàu kinh nghiệm.

Colombia cũng cho thấy họ là một trong những đội bóng lì lợm nhất giải năm nay. Đại diện Nam Mỹ đứng đầu bảng K sau chiến thắng trước Uzbekistan, CHDC Congo và trận hòa Bồ Đào Nha. Ở vòng 1/16, Colombia đánh bại Ghana 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Jhon Arias.

Sự chắc chắn là điểm nổi bật nhất của Colombia. Sau 4 trận tại World Cup 2026, họ mới chỉ thủng lưới 1 lần. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez và Jhon Lucumí tạo nên hàng thủ có tính ổn định cao, còn James Rodríguez và Luis Díaz vẫn là hai nguồn cảm hứng quan trọng trong các pha lên bóng.

Về lối chơi, Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ giữ sự an toàn, pressing có chọn lọc và chờ cơ hội phản công nhanh từ hai biên. Colombia có xu hướng cầm bóng nhiều hơn, triển khai bài bản hơn và khai thác tốc độ của Luis Díaz trong các tình huống chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng nhẹ về Colombia khi đại diện Nam Mỹ thắng 2 trong 3 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất. Dù vậy, với phong độ bất bại của cả hai đội, trận đấu tại BC Place nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc cá nhân hoặc sai lầm nhỏ ở hàng thủ.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-3 Colombia.