Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Uruguay vs Tây Ban Nha ngày 27/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Tây Ban Nha và Uruguay lúc 7h00 ngày 27/6/2026. La Roja hướng tới ngôi đầu bảng H World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Uruguay vs Tây Ban Nha

Thời gian: 7h00 ngày 27/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Akron Stadium, Mexico

Giải đấu: Bảng H - Lượt 3 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha hôm nay 27/6/2026 - Tỷ số: 0-1

Phút 45: Hiệp một có 8 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một có thêm 8 phút bù giờ.

Phút 42: Tây Ban Nha mở tỷ số

Từ pha căng ngang của Llorente bên cánh phải, Baena khống chế một nhịp rồi xoay người dứt điểm. Cú sút không quá hiểm, nhưng thủ môn Muslera xử lý không tốt khiến bóng đi vào lưới.

Phút 36: Bentancur sút xa

Bentancur tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Tây Ban Nha.

Phút 32: Hassan Tambakti rời sân bằng cáng

Hassan Tambakti tỏ ra rất đau sau pha bóng vừa qua và không thể tiếp tục thi đấu. Saudi Arabia buộc phải thay người, Ali Lajami vào sân.

Phút 28: Cape Verde dồn ép

Cape Verde kiểm soát bóng tốt và liên tục tổ chức tấn công ở hai biên, khiến hàng thủ Saudi Arabia phải chịu sức ép lớn.

Phút 22: Mohammed Al Owais cứu thua

Willy Semedo xử lý khéo léo để vượt qua hàng thủ Saudi Arabia rồi dứt điểm về góc dưới bên trái. Thủ môn Mohammed Al Owais phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Phút 18: Salem Al Dawsari dứt điểm bị chặn

Salem Al Dawsari đón quả tạt và tung cú sút về phía khung thành, nhưng hậu vệ Cape Verde đã kịp cản phá.

Phút 15: Saudi Arabia chủ động cầm bóng

Saudi Arabia kiểm soát bóng nhiều hơn và đẩy Cape Verde lùi sâu về phần sân nhà.

Phút 10: Trận đấu bị cắt vụn

Hai đội chưa tạo ra cơ hội thật sự rõ ràng. Các pha va chạm xuất hiện liên tục khiến nhịp trận đấu bị gián đoạn.

Phút 8: Wagner Pina nhận thẻ vàng

Wagner Pina bị phạt thẻ vàng sau pha ngăn chặn Salem Al-Dawsari lên bóng. Trọng tài Francois Letexier rút thẻ ngay với lỗi đầu tiên của Cape Verde.

Phút 4: Abdulhamid nhận thẻ vàng sớm

Abdulhamid có pha vào bóng nguy hiểm khi đưa chân trúng đầu Joao Paulo. Cầu thủ Saudi Arabia phải nhận thẻ vàng từ rất sớm.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Cape Verde giao bóng trước để bắt đầu trận đấu.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Unai Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro; Rodri, Olmo, Pedri; Baena, Oyarzabal, Lamine Yamal.

Đội hình dự kiến ĐT Uruguay

F. Muslera; M. Olivera, S. Cáceres, J. Sanabria, G. Valera; R. Bentancur, M. Ugarte, Fede Valverde; M. Araújo, F. Viñas, A. Canobbio.

Nhận định bóng đá hôm nay Tây Ban Nha vs Uruguay

Tây Ban Nha bước vào lượt trận cuối bảng H World Cup 2026 với lợi thế lớn sau 2 lượt đấu đầu tiên. La Roja đang dẫn đầu bảng với 4 điểm, qua đó nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/32.

Uruguay lại ở tình thế căng thẳng hơn. Hai trận hòa liên tiếp trước Saudi Arabia và Cape Verde khiến La Celeste mới có 2 điểm. Đội bóng của HLV Marcelo Bielsa cần chiến thắng trước Tây Ban Nha để chắc chắn đi tiếp trực tiếp.

Vấn đề lớn của Uruguay nằm ở hiệu quả dứt điểm. Trước Cape Verde, họ tung ra 17 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng trúng đích. Ở trận gặp Saudi Arabia, La Celeste có tới 27 pha dứt điểm nhưng vẫn chỉ thu về kết quả hòa 1-1.

Tây Ban Nha vừa lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia sau trận hòa 0-0 với Cape Verde. Sự trở lại của Lamine Yamal giúp hàng công La Roja sắc nét hơn, trong khi khả năng kiểm soát bóng và phòng ngự vẫn là điểm tựa quan trọng.

Sau 180 phút đầu tiên, các đối thủ chỉ có tổng cộng 8 lần chạm bóng trong vòng cấm Tây Ban Nha, tạo ra 0,34 bàn thắng kỳ vọng và trung bình chỉ 1 cú sút trúng đích mỗi trận. Đây là con số cho thấy sự chắc chắn của đội bóng châu Âu.

Uruguay có lợi thế về thể lực, khả năng tranh chấp và tinh thần quyết liệt ở những trận cầu then chốt. Tuy nhiên, việc thắng vỏn vẹn 5 trong 23 trận quốc tế gần nhất cho thấy La Celeste vẫn thiếu sự ổn định cần thiết.

Tây Ban Nha ghi 36 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 3 bàn/trận và nổ súng ở 11/12 trận. Với phong độ tốt hơn, khả năng kiểm soát nhịp độ vượt trội và sự trở lại của các nhân tố tấn công quan trọng, La Roja được đánh giá nhỉnh hơn.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Uruguay.