Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tứ kết Tây Ban Nha vs Bỉ ngày 11/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Tây Ban Nha và Bỉ lúc 2h00 ngày 11/7/2026. La Roja đối mặt hàng công đã ghi 13 bàn tại tứ kết World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ

Thời gian: 2h00 ngày 11/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ SoFi, Mỹ

Giải đấu: Vòng tứ kết World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha vs Bỉ hôm nay 11/7/2026 - Tỷ số: 1-1: Bỉ gỡ hòa 1-1

Hết hiệp 1: Tây Ban Nha 1-1 Bỉ

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1. Tây Ban Nha mở điểm trước, nhưng Bỉ kịp đưa trận đấu về thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Phút 45: Hiệp một có 5 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một trận Tây Ban Nha vs Bỉ có thêm 5 phút bù giờ.

Phút 41: Bỉ gỡ hòa 1-1

Castagne treo bóng chuẩn xác từ cánh phải vào vòng cấm. De Ketelaere bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng vào lưới để kéo Bỉ trở lại vạch xuất phát.

Phút 35: Courtois cản phá

Yamal thực hiện cú đá phạt trực tiếp hướng về khung thành Bỉ, nhưng thủ môn Courtois chơi tập trung và hóa giải thành công.

Phút 30: Tây Ban Nha mở tỷ số

Yamal chọc khe xuống đáy biên cho Porro, trước khi hậu vệ này căng ngang vào trong. Olmo dứt điểm một chạm buộc Courtois phải cản phá, nhưng Ruiz kịp băng vào đá bồi, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 1-0.

Phút 28: Yamal tạt bóng không thành công

Yamal thực hiện đường tạt bóng bằng kỹ thuật trivela khá táo bạo. Tuy nhiên, không đồng đội nào của Tây Ban Nha kịp băng vào tiếp ứng.

Phút 21: Yamal bỏ lỡ đáng tiếc

Yamal tung cú đặt lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi rất hiểm. Tuy nhiên, trái bóng lại chệch khung thành Bỉ trong gang tấc.

Phút 15: Cucurella cản phá kịp lúc

Doku tạo ra pha lên bóng đáng chú ý với tình huống bứt tốc bên cánh trái. Bóng được đưa đến vị trí của De Ketelaere, nhưng cú dứt điểm sau đó bị Cucurella áp sát và hóa giải.

Phút 10: Rodri dứt điểm bị chặn

Ruiz căng ngang rất nguy hiểm vào khu vực trung lộ. Rodri băng vào dứt điểm một chạm, nhưng bóng lại đi trúng người hậu vệ Bỉ.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Bỉ là đội giao bóng trước, mở màn trận đấu với Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Đội hình dự kiến ĐT Bỉ

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Nhận định bóng đá hôm nay Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha bước vào vòng tứ kết World Cup 2026 với thành tích phòng ngự hoàn hảo. Sau 5 trận, La Roja ghi 9 bàn và chưa một lần để đối phương chọc thủng lưới. Sự chắc chắn đó trở thành nền tảng quan trọng giúp thầy trò HLV Luis de la Fuente tự tin trước một Bỉ đang đạt hiệu suất tấn công rất cao.

Ở vòng 1/8, Tây Ban Nha trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước Bồ Đào Nha. Khi trận derby bán đảo Iberia tưởng như phải bước vào hiệp phụ, Mikel Merino ghi bàn ở phút 91, mang về chiến thắng 1-0 và tấm vé vào vòng dành cho 8 đội mạnh nhất.

Theo Opta, Tây Ban Nha có 59,3% khả năng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Tỷ lệ dành cho Bỉ là 18,3%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ được dự báo ở mức 22,4%. La Roja cũng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn vị trí thứ 9 của “Quỷ đỏ”.

Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Rodri giữ vai trò cân bằng đội hình, Pedri phụ trách luân chuyển bóng, còn Dani Olmo, Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal đem đến nhiều phương án tạo đột biến. Khả năng pressing ngay sau khi mất bóng cũng giúp đội bóng xứ đấu bò hạn chế đáng kể những pha phản công của đối thủ.

Tuy nhiên, hàng thủ chưa thủng lưới của Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt thử thách lớn nhất từ đầu giải. Bỉ đã ghi 13 bàn sau 5 trận, trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Đội bóng của HLV Rudi Garcia vừa đánh bại Mỹ 4-1, trong đó Charles De Ketelaere lập cú đúp và Romelu Lukaku tiếp tục ghi dấu ấn.

Bỉ còn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt trong các tình huống chuyển trạng thái. Kevin De Bruyne có thể tung ra những đường chuyền mở khóa hàng thủ, Jeremy Doku mạnh ở những pha tăng tốc bên cánh, còn Lukaku luôn nguy hiểm khi nhận bóng trong khu vực cấm địa.

Dẫu vậy, Bỉ đã để thủng lưới 5 lần từ đầu giải, trái ngược hoàn toàn với sự chắc chắn của Tây Ban Nha. Nếu La Roja kiểm soát được nhịp độ và không để đối thủ có khoảng trống phản công, đại diện xứ đấu bò có nhiều cơ hội giành quyền vào bán kết.

Với hệ thống phòng ngự ổn định, tuyến giữa giàu khả năng kiểm soát và phong độ tốt hơn, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu tại sân SoFi.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ.