Thời sự Vụ địa bàn VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Lâm Đồng Chiều 29/6, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Tạ Quang Trung đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về kết quả sắp xếp tài sản công dôi dư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án ngoài ngân sách và thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương đối với tỉnh.

Quang cảnh diễn ra buổi làm việc

Tham dự và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn Phòng UBND tỉnh tham dự buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Tài chính thông tin, Lâm Đồng có 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc. Tổng vốn đầu tư các dự án hơn 267.000 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các tổ công tác, đến nay, Lâm Đồng đã có hàng trăm dự án hoàn thành tháo gỡ và xác định phương án xử lý.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh báo cáo kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án ngoài ngân sách

Trong đó, có 97/365 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc hoàn toàn, với tổng vốn đầu tư khoảng 52.600 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 23 dự án (với tổng vốn 2.934 tỷ đồng) chấm dứt hoạt động vì không đủ điều kiện để tháo gỡ theo quy định; có 245 dự án đã và đang hoàn thành phương án tháo gỡ.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo đoàn làm việc về kết quả tháo gỡ các vướng mắc đối với những dự án đầu tư tại địa bàn

Về phía các sở, ngành Lâm Đồng đã tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định mốc thời gian hoàn thành đối với từng dự án. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, các đơn vị xác định rõ đơn vị liên quan để gắn trách nhiệm cụ thể theo từng dự án.

Tại buổi làm việc, Lâm Đồng đã báo cáo với Vụ địa bàn VII về kết quả thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương đối với tỉnh Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên báo cáo các kết quả thuộc lĩnh vực liên quan về thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương

Liên quan các nội dung làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, Tạ Quang Trung ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc nghiêm túc của Lâm Đồng trong việc triển khai thực hiện các kết luận của UBKT Trung ương. Lâm Đồng đã rất chủ động trong rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng. Tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý đối với tài sản công dôi dư sau sắp xếp.

Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII Tạ Quang Trung yêu cầu Lâm Đồng đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn các dự án ngoài ngân sách

Thời gian tới, Lâm Đồng cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện cụ thể và xác định rõ thời gian hoàn thành đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

“ Địa phương xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị để đôn đốc thực hiện. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền, tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm. Trường hợp vượt thẩm quyền, địa phương chủ động báo cáo, nêu rõ căn cứ pháp lý và đề xuất cơ quan thẩm quyền hướng xử lý. Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII Tạ Quang Trung

Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, địa phương chủ động báo cáo Tổ giám sát phụ trách địa bàn. Trên cơ sở này, tổ sẽ báo cáo UBKT Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành tháo gỡ kịp thời.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát kỹ từng nội dung, nghiêm túc thực hiện khắc phục theo kết luận của UBKT Trung ương đối với tỉnh.

Tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp thu nghiêm túc những định hướng, giải pháp mà Vụ địa bàn VII góp ý.

Trước hết, đối với nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì tham mưu báo cáo đầy đủ chi tiết khó khăn, vướng mắc, phương án tháo gỡ từng dự án cho Thường trực Tỉnh ủy.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi làm việc

“ Phải báo cáo rõ ràng, chi tiết, tránh chung chung. Dự án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ai phải cụ thể. Liên quan dự án nào, sở đầu mối làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp xem hướng giải quyết ra sao. Trường hợp doanh nghiệp không đủ khả năng, thiếu năng lực, Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt dự án. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh chỉ đạo, trong số 245 dự án đã xác định phương án tháo gỡ, tỉnh sẽ ưu tiên những dự án sau khi tháo gỡ đi vào hoạt động ngay, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương.

Tất cả các dự án đã được nhận diện rõ, Sở Tài chính phân nhóm ra theo từng lĩnh vực, gắn chuyên môn, trách nhiệm cho các sở, ngành. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục vào cuộc theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án trong quá trình thực hiện phương án tháo gỡ.