Trận Siêu cúp châu Âu 2025 đã diễn ra trên sân Bluenergy (Udine, Italy) vào lúc 2h00 ngày 14/8 giữa hai nhà vô địch UEFA Europa League và UEFA Champions League 2024/25 là Tottenham và Paris Saint-Germain (PSG). Sau tiếng còi mãn cuộc, “Vua Châu Âu” đã được xướng tên: Paris Saint-Germain.

Trước trận tranh Siêu cúp, PSG đã có mùa giải 2024/25 hoàn hảo và mãi đi vào lịch sử của câu lạc bộ, khi PSG hoàn tất ‏“‏cú ăn bốn” lịch sử và đoạt mọi danh hiệu có thể. Đoàn quân của HLV Luis Enrique dễ dàng lên ngôi Ligue 1 lần thứ 4 và Cúp Quốc gia Pháp lần thứ 2 liên tiếp, Siêu cúp Pháp và Champions League. Nhưng giá trị nhất vẫn là chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử để đưa thế hệ hiện tại của PSG vào ngôi đền huyền thoại. “Hạt sạn nhỏ” trong một năm thành công rực rỡ của PSG có lẽ là trận chung kết FIFA Club World Cup khi họ chỉ đoạt ngôi Á quân. Tuy nhiên trở lại đấu trường Châu Âu, “gã nhà giàu” nước Pháp quyết tâm không để cho bất cứ đối thủ nào lật đổ mình. Trước một Tottenham rất khát khao lên đỉnh châu Âu, nhà vô địch UEFA Champions League đã thể hiện sự bản lĩnh để giành chiến thắng cuối cùng.

Về phía Tottenham, họ góp mặt tại trận tranh Siêu cúp Châu Âu nhờ chiến thắng trước Man United ở chung kết Europa League. “Gà trống” có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới khá kỹ lưỡng. Kết quả 6 trận giao hữu dưới thời tân HLV Thomas Frank, “Gà trống” bất bại 5 trận, cho đến khi nhận thất bại 0-4 trước Bayern Munich tuần trước. Tuy nhiên sự ra đi của Son Hueng Min khiến cho sức tấn công của nhà vô địch Europa League kém phần hiệu quả. Trước trận đấu, Van de Ven - người hùng của Tottenham trong mùa giải trước, đặc biệt là pha cứu thua ngay trên vạch vôi trong trận chung kết Europa League với Man United, góp phần đưa “Gà trống” có mặt tại trận tranh Siêu cúp này, hào hứng chia sẻ: “Siêu cúp châu Âu là trận đấu tuyệt vời và là cách tuyệt vời để bắt đầu mùa giải”. Không chỉ khát khao danh hiệu, trận chiến với PSG được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với năng lực cầm quân của Thomas Frank, trước khi Spurs bước vào Premier League cuối tuần này. Tuy vậy sau khi trận đấu kết thúc, Thomas Frank và các học trò đã không thể có được niềm vui trọn vẹn khi nhận thất bại trước nhà vô địch UEFA Champions League.

Bước vào trận chung kết, PSG được đánh giá vượt trội với dàn sao như Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Ousmane Dembele. Nếu dàn sao này tỏa sáng thì thực sự PSG không có đối thủ tại thời điểm này. Bên kia chiến tuyến, HLV Thomas Frank cũng tỏ ra đầy tự tin: "Đây là một trận chung kết, và chúng tôi muốn thắng. PSG là đội hay nhất châu Âu, mạnh đều ở cả 11 vị trí, nhưng chúng tôi tin vào bản thân và sẽ chiến đấu để giành cúp". Với khí thế đó, cả hai nhập cuộc cực kỳ hứng khởi. Spurs là đội chiếm thế chủ động khi họ tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Sau nhiều nỗ lực ép sân, Tottenham cuối cùng cũng có được bàn mở điểm vào phút 39 khi Van De Ven chớp thời cơ đá bồi tung lưới PSG.

Sang đầu hiệp hai, Romero đánh đầu tư tung lưới Chevalier gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Tottenham. Chạm đến lòng tự ái của nhà vô địch Champions League, PSG dồn toàn bộ đội hình lên để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tới phút 85, Lee Kang In lập công với tình huống dứt điểm chéo góc ngoài vòng cấm đẳng cấp rút ngắn tỉ số. Phút 90+4, PSG hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục khi Ramos băng vào đánh đầu chuẩn xác để gỡ hòa 2-2 cho PSG. Trận đấu phải phân định bằng loạt luân lưu định mệnh. Tại đây thủ môn Lucas Chevalier, người được PSG mang về để thay thế Donnarumma ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 đã tỏa sáng với việc cản được cú đá của Van De Ven, góp công lớn giúp đội nhà thắng 4-3 ở loạt đấu súng cân não.

Ngược dòng đăng quang, PSG hoàn tất mùa giải với 5 danh hiệu gồm Ligue 1, Siêu cúp Pháp, Cúp quốc gia Pháp, Champions League và nay là Siêu cúp châu Âu.