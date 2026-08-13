Thể thao 360 Vua châu Âu Trận tranh Siêu Cúp châu Âu diễn ra giữa 2 nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) Champions League - Paris Saint-Germain (PSG) và Europa League - Aston Villa đã kết thúc với thắng lợi thuộc về thầy trò Luis Enrique. Với chiến thắng này vương miện Vua châu Âu một lần nữa thuộc về “Gã nhà giàu” nước Pháp.

PSG bước vào trận tranh Siêu Cúp châu Âu với tư cách nhà ĐKVĐ Champions League. “Gã nhà giàu” nước Pháp sở hữu Lối chơi kiểm soát áp đảo, linh hoạt và giàu tính gắn kết đã biến họ thành một cỗ máy chiến thắng thực thụ. Trên đấu trường châu Âu, PSG không những vô địch 1 mà đã 2 mùa liên tiếp, điều mà chỉ Real Madrid làm được từ trước tới nay. Có thể khẳng định, dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, đội bóng thủ đô nước Pháp đã xóa bỏ hoàn toàn dớp "khôn nhà dại chợ" để vươn lên thành thế lực thống trị tuyệt đối của bóng đá châu Âu trong 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên, thời điểm này, PSG đang khá chật vật trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Kết quả là các trận giao hữu mùa hè không đạt như ý. Lý do chính là các ngôi sao của “Gã nhà giàu” nước Pháp tập trung muộn sau World Cup 2026. Do vậy, trong 2 trận giao hữu gần nhất, thầy trò HLV Luis Enrique chỉ có được những kết quả chưa thực sự thuyết phục: thất bại 0-3 trước Mallorca và hòa Man United 1-1. Đối đầu với Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV bậc thầy đấu Cúp - Unai Emery, sẽ là một thử thách khá khó khăn đối với “Gã nhà giàu” nước Pháp.

Ở bên kia chiến tuyến, Aston Villa là nhà vô địch Europa League mùa giải vừa qua. Chiến tích bước lên đỉnh cao Cúp C2 mùa trước là cột mốc lịch sử đối với đội chủ sân Villa Park, khẳng định tài thao lược bậc thầy và cái duyên của HLV Unai Emery tại các đấu trường cúp châu Âu. Cuộc chiến giành Siêu Cúp châu Âu vào rạng sáng 13/8, nếu như đại diện nước Anh giành phần thắng, thì có lẽ không ai có thể xứng danh “Vua đấu Cúp” hơn Unai Emery. Tuy nhiên, so với PSG, về thực lực và đẳng cấp, Aston Villa hoàn toàn lép vế. Cùng với đó, tổn thất lực lượng của nhà ĐKVĐ Cúp C2 còn nghiêm trọng hơn đối thủ. Ba trụ cột gánh vác cả ba tuyến là thủ thành Emiliano Martinez, trung vệ Ezri Konsa và tiền đạo chủ lực Ollie Watkins đều chắc chắn vắng mặt do chưa kịp trở lại sau World Cup. Ngoài ra, Amadou Onana và Johan Manzambi cũng dính chấn thương, khiến cho bài toán nhân sự trong màn đối đầu với PSG thực sự nan giải đối với HLV Unai Emery.

Với đội hình vượt trội đối thủ về mọi mặt, song PSG cũng phải vất vả trong những phút đầu trận đấu, khi Aston Villa tỏ ra không hề kém cạnh. Tuy nhiên, PSG vẫn là đội mở tỉ số của trận đấu. Ở phút thứ 21, sau hàng loạt pha bóng tạo áp lực của đại diện nước Pháp khiến hàng thủ Aston Villa bối rối, bóng đến chân Kvaratskhelia. Cầu thủ người Georgia đi bóng rồi dứt điểm rất mạnh bằng chân phải, không cho thủ môn của đại diện nước Anh cơ hội để cản phá. Sau bàn thua, Aston Villa tràn lên tấn công. Và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng chân sút trẻ Madjo đã lập công, khi anh thoát khỏi sự kèm cặp của Pacho đá đệm bóng cận thành bằng chân trái, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đại diện nước Anh làm được. Bởi PSG đã có bàn thắng ấn định tỉ số ở phút 61, khi Desire Doue phá bẫy việt vị thành công và thoải mái thoát xuống, cứa lòng chân trái ghi bàn thứ 2 cho PSG. Với chiến thắng này, PSG đã bảo vệ thành công chức vô địch Siêu Cúp châu Âu mà họ đã giành được trong mùa giải năm ngoái.