Giáo dục - Đào tạo Vun đắp thế trận an ninh từ giảng đường Việc Trường Đại học Đà Lạt được chọn làm 1 trong 2 điểm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) cấp tỉnh năm 2026 cho thấy, vai trò ngày càng quan trọng của môi trường giáo dục trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: Lê Tiến

Điểm tựa từ môi trường giáo dục

Cùng với phường Mũi Né, Trường Đại học Đà Lạt được lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ cấp tỉnh năm nay, đại diện cho 2 lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Nếu Mũi Né là địa bàn trọng điểm về kinh tế biển, du lịch, thì môi trường giáo dục đại học là nơi tập trung đông đảo thanh niên, sinh viên - lực lượng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của địa phương và đất nước. Sự lựa chọn này cho thấy, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ không chỉ được xây dựng ở khu dân cư, cơ quan hay doanh nghiệp mà còn được vun đắp trong môi trường giáo dục.

Phát biểu tại ngày hội, ông Mai Minh Nhật - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho rằng, giáo dục đại học không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn góp phần hình thành những công dân có trách nhiệm, bản lĩnh và khả năng tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực của xã hội và không gian mạng.

Những năm qua, với sự phối hợp của Công an tỉnh, nhà trường triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm, ma túy, nâng cao nhận thức về an ninh mạng và phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho sinh viên. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, nhiều hoạt động phối hợp thiết thực được triển khai như: phổ biến Luật An ninh mạng, chiến dịch “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, hướng dẫn sử dụng VNeID và nâng cao kỹ năng tham gia môi trường số an toàn.

Đáng chú ý, nhiều sinh viên đã tham gia hỗ trợ lực lượng công an trong công tác chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu dân cư và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Qua đó, phong trào bảo vệ ANTQ từng bước chuyển hóa thành những hành động cụ thể của tuổi trẻ.

Các chiến sĩ và sinh viên tham gia hiến máu trong khuôn khổ phần hội của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ diễn ra tại Đại học Đà Lạt năm 2026 - Ảnh Lê Tiến

Góp phần củng cố thế trận lòng dân

Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận với sinh viên. Tại ngày hội, tiểu phẩm AI trong giảng đường lựa chọn cuộc đời đã phản ánh những cạm bẫy ma túy đang len lỏi vào môi trường học đường dưới nhiều hình thức tinh vi, giúp sinh viên nhận diện rõ hơn nguy cơ từ ma túy trá hình, thuốc lá điện tử, các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan. Bên cạnh đó, các mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”, “Ký túc xá văn minh, an toàn”, “Sinh viên tự quản” tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ Trường Đại học Đà Lạt năm nay với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thể thao và tình nguyện hướng về cộng đồng - Ảnh Lê Tiến

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc lựa chọn Trường Đại học Đà Lạt làm điểm tổ chức ngày hội có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là môi trường có sức lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ. “Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ chỉ thực sự hiệu quả khi người dân trở thành chủ thể tham gia bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó, đoàn viên, thanh niên, sinh viên cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng”, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong thực tiễn không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Khi mỗi sinh viên trực tiếp tham gia các hoạt động vì cộng đồng và lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ tiếp tục được nhân lên, góp phần củng cố thế trận lòng dân trong tình hình mới.