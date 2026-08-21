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    Biển đảo Việt Nam

    Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Lâm Đồng

    Yến Linh - Minh Châu - Thanh Hoàng 21/08/2026 16:03

    Trong 2 ngày 20 và 21/8, tại xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2026 cho hơn 1.000 cán bộ, giáo viên các xã Bắc Bình, Hồng Thái và Hải Ninh.

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    Quang cảnh tại Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2026

    Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình Biển Đông từ đầu năm 2026 đến nay; những diễn biến mới, các yếu tố tác động đến tình hình trên biển; đồng thời được quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

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    Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân; đồng chí Vũ Thị Thúy Ngà, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, giáo viên của 3 xã tham dự Hội nghị

    Báo cáo viên tập trung phân tích, làm rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; kết hợp chặt chẽ phát triển bền vững kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và bảo vệ môi trường.

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    Hơn 1.000 cán bộ, giáo viên các xã Bắc Bình, Hồng Thái và Hải Ninh tham dự Hội nghị

    Hội nghị góp phần giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy trách nhiệm trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

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      Biển đảo Việt Nam
      Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh Lâm Đồng
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