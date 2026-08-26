Thời sự Lâm Đồng Vùng sạt trượt quốc lộ 14 sắp được khắc phục, 17 hộ dân mong ngày an cư Đã 3 năm kể từ vụ sạt trượt trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa, 17 hộ dân vẫn sống trong nỗi thấp thỏm. Giữa cao điểm mùa mưa 2026, dự án khắc phục sự cố với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng đã xác định thời điểm khởi công.

Phần tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ của nhà chị Nguyễn Thị Dung bị nứt kéo dài. Chân tường bị gãy và đùn gạch ra ngoài (Ảnh: Xuân Trí)

Sống trong vùng sạt trượt

Chị Nguyễn Thị Dung (tổ dân phố 5, phường Bắc Gia Nghĩa) là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng sau vụ sạt trượt đoạn Km1900+350 đến Km1900+650 trên tuyến Quốc lộ 14. Thời điểm xảy ra sự cố, toàn bộ phần tường bao quanh công trình phụ của gia đình đổ sập. Nhiều vị trí trong nhà xuất hiện vết nứt, ngày càng lan rộng sau mỗi đợt mưa lớn.

Những vết nứt gãy tường và cột nhà kéo dài khiến chị Dung rất lo lắng (Ảnh: Xuân Trí)

"Được chính quyền vận động, hỗ trợ 3 triệu đồng, tôi đi thuê trọ để chờ khắc phục. Đến năm 2025, không kham nổi tiền thuê, tôi đành quay về gia cố lại những chỗ nứt để ở tạm. Phòng ngủ hư hỏng nặng hiện bỏ trống, cả gia đình dồn hết sinh hoạt ra phòng khách, những ngày mưa lớn kéo dài, tôi phải sơ tán đồ đạc, sang nhà con gái ở nhờ vì lo sợ tường vốn nứt gãy, ngấm thêm nước sẽ đổ sập bất cứ lúc nào", chị Dung chia sẻ.

Ông Bùi Quang Thành dùng gạch vụn và đá để gia cố vách tường sau nhà, ngăn đất tràn vào nơi ở mỗi khi trời mưa to (Ảnh: Xuân Trí)

Ngay cạnh nhà chị Dung, gia đình ông Bùi Quang Thành cũng chịu cảnh tương tự. Phần tường sau và khu vệ sinh bị sập một phần, gia đình phải gia cố bằng gạch vụn và đá để ngăn đất tiếp tục tràn vào.

Ông Thành cho biết, gia đình 4 khẩu của ông từng phải thuê trọ với giá 2 triệu đồng/tháng, nhưng lại quay về ngôi nhà hiện tại từ cách đây hơn một năm vì không thể cầm cự chi phí thuê. Mong mỏi lớn nhất của ông ở hiện tại là các đơn vị liên quan triển khai khắc phục sớm sự cố, để ông và 16 gia đình khác an cư.

Những vết nứt, gãy tường khiến các hộ dân vùng sạt lở taluy âm Quốc lộ 14 (đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa) sống trong thấp thỏm, lo âu (Ảnh: Xuân Trí)

Dự kiến khởi công khắc phục sự cố vào tháng 9/2026

Vụ sạt trượt taluy trên Quốc lộ 14 xảy ra vào sáng 1/8/2023, kéo dài từ Km1900+350 đến Km1900+650, thuộc TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ trong vài ngày, trên đoạn tuyến xuất hiện các vết nứt dài gần 300m, lan từ vỉa hè sang 2 làn đường. Có vị trí vết nứt mở rộng 30 - 50cm, đoạn sụt lún sâu nhất khoảng 3m so với nền đường cũ.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân của sự cố do lượng mưa tăng đột biến trong điều kiện địa hình dạng bát úp, chia cắt mạnh, cộng với mực nước ngầm dâng nhanh và nền địa chất không thuận lợi. Sự cố không chỉ chia cắt 2/4 làn đường, làm gián đoạn lưu thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân phía taluy âm.

Bà Phan Thị Quyết là hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất trong vụ sạt trượt cách đây 3 năm. Toàn bộ nhà tắm, nhà vệ sinh và phía sau của ngôi nhà vừa xây xong được 2 tháng đã đổ sập (Ảnh: Xuân Trí)

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ ra khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ tiền thuê nhà ban đầu. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này chỉ kéo dài trong vài tháng.

Ông Võ Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa cho biết, không chỉ 17 hộ dân bị ảnh hưởng, vụ sạt trượt còn gây trở ngại cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua địa bàn. Đáng chú ý, tại vị trí dựng hàng rào phân làn giao thông đã xảy ra nhiều vụ tai nạn.

“UBND phường Bắc Gia Nghĩa đã nhiều lần có văn bản gửi Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông - chủ đầu tư dự án, đề nghị bổ sung biển báo hạn chế tốc độ, lắp đèn cảnh báo vào ban đêm, biển cấm vượt và khẩn trương thi công khắc phục sự cố”, ông Sơn thông tin.

Ông Võ Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng), cho biết địa phương luôn tích cực phối hợp với chủ đầu tư nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn tuyến và kịp thời khắc phục các sự cố thời gian qua. (Ảnh: Xuân Trí)

Ngày 12/12/2025, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có báo cáo số 4321/SXD-QLHT gửi UBND tỉnh báo cáo tình hình và đề xuất một số nội dung liên quan đến Dự án sửa chữa, khắc phục sự cố công trình Quốc lộ 14 đoạn Km1900+350 đến Km1900+650.

Theo văn bản này, Dự án đã được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản số 6427/UBND-KT ngày 22/10/2024. Nguồn vốn do nhà đầu tư tự bảo đảm. Kinh phí này được UBND tỉnh Đắk Nông thanh toán bằng cách điều chỉnh thời gian thu phí trong phương án tài chính của Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 - Km887 theo hợp đồng BOT.

UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) cũng đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 71 tỷ đồng, giai đoạn 2025 - 2026. Trong đó, công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phải xong trước 15/9/2025.

Sự cố sạt trượt đã khiến 2/4 làn đường Quốc lộ 14 đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa bị phong tỏa trong thời gian dài (Ảnh: Xuân Trí)

Tuy nhiên, đến tháng 12/2025 công tác này mới hoàn thành, chậm gần 3 tháng so với kế hoạch. Nguyên nhân được xác định do trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, điều kiện địa chất phạm vi thực hiện dự án có đặc điểm thay đổi phức tạp so với hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt.

Có vị trí sạt trượt sâu hơn 3 mét so với mặt đường cũ (Ảnh Xuân Trí)

Những thay đổi này khiến tổng mức đầu tư và tiến độ vượt so với phê duyệt ban đầu. Do đó, nhà đầu tư đề xuất 2 nội dung: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên hơn 109,5 tỷ đồng (tăng hơn 38,4 tỷ đồng) và lùi tiến độ thực hiện sang giai đoạn 2025 đến quý II/2027.

Chủ đầu tư cũng cam kết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn giao thông và tuân thủ quy định pháp luật.

Mạch nước ngầm tiếp tục rỉ ra tại vị trí taluy âm, nơi 17 hộ dân đang sinh sống (Ảnh: Xuân Trí)

Ngày 17/3/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án sửa chữa, khắc phục sự cố trên Quốc lộ 14, đoạn Km1900+350 - Km1900+650, theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập, tổ chức thẩm tra, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án, bảo đảm chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành. Chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông và tuân thủ pháp luật.

Khu vực sinh sống của 17 hộ dân nằm phía taluy âm điểm sạt trượt, từ Km1900+350 đến Km1900+650 Quốc lộ 14 (Ảnh: Xuân Trí)

“ Tính đến tháng 8/2026, chủ đầu tư đã hoàn thành bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Doanh nghiệp đang tổ chức đấu thầu công khai, lựa chọn nhà thầu. Dự kiến khởi công khắc phục sự cố vào ngày 25/9/2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2027. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông

Dự án sửa chữa, khắc phục sự cố công trình Quốc lộ 14, đoạn Km1900+350 đến Km1900+650 dự kiến khởi công ngày 25/9/2026, hoàn thành trong quý II/2027 (Ảnh: Xuân Trí)

Sau 3 năm chờ đợi, 17 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố sạt lở Quốc lộ 14 đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa đã có câu trả lời chính thức về mốc thời gian khắc phục sự cố. Điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là một lời hứa về tiến độ, mà còn là một công trình được thi công đúng cam kết, đúng kỹ thuật để tuyến giao thông huyết mạch được nối liền và nỗi thấp thỏm kéo dài được khép lại.