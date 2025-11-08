Giáo dục - Đào tạo Vườn rau thay đổi ý niệm Vườn rau xanh nhỏ, được canh tác hữu cơ, đã giúp bữa cơm của các em học sinh nội trú, bán trú vùng sâu thêm sự đầy đặn, ngon ngọt.

Các em học sinh người đồng bào DTTS của Trường THCS Đưng K'Nớ được hướng dẫn tỉ mỉ trong các khâu gieo trồng

Dự án Vườn cộng đồng do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cao Sang Group và Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận Vì môi trường WECYCLE thực hiện dưới sự bảo trợ của Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng như một món quà nhằm động viên, khuyến khích niềm say mê học tập của các em học sinh Trường THCS Đưng K’nớ, xã Đam Rông 4.

Cứ mỗi khi tiếng trống trường điểm báo kết thúc giờ học buổi chiều vang lên, cũng là lúc các em học sinh của Trường THCS Đưng K’nớ chuẩn bị xắn tay áo chuyển sang một tiết học thực hành đầy ý nghĩa khác - chăm sóc Vườn cộng đồng trong khuôn viên của trường. Trong khu nhà kính cũ của trường, các đơn vị tài trợ sẽ cung cấp từ giống rau đến phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để có những cây rau sạch, an toàn cho bữa ăn của các em.

Vườn rau ấy, còn thay đổi cả thói quen trong mỗi ngày các em cắp sách tới trường, thói quen vốn đã hằn sâu trong từng nếp nghĩ của cả buôn làng, của những người già đi trước.

Các em học sinh được trải nghiệm tiết học thực tế từ Vườn cộng đồng

Trường THCS Đưng K’nớ cách trung tâm tỉnh Lâm Đồng gần 70 km. Toàn trường có 130 học sinh, trong đó 90% học sinh là người dân tộc thiểu số K’Ho. 13 học sinh có nhà cách trường 13 km đường rừng hiểm trở, đi lại khó khăn, các em có chế độ chăm sóc bán trú. Tuy nhiên, thầy cô giáo trong trường đã cố gắng vận động các nhà tài trợ để nuôi những học sinh này theo chế độ nội trú, giúp các em nhà xa không phải ngày ngày băng rừng đi tìm con chữ.

Cùng với các học sinh trên, trường còn có khoảng 50 học sinh đăng ký bán trú, mỗi bữa vỏn vẹn 15.000 đồng, do học 2 buổi/ngày, phụ huynh các em không có điều kiện đưa đón buổi trưa.

Cô Bùi Thị Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Đưng K’nớ chia sẻ: Nguồn lực từ gia đình đến nhà trường đều có hạn, nên lượng rau thu hoạch được từ Vườn cộng đồng đã giúp nhà trường giảm kinh phí mua rau, củ, quả, chuyển sang mua thêm thịt, cá cải thiện chất lượng bữa ăn cho các em.

Học sinh Trường THCS Đưng K'Nớ tự tay cuốc đất, trồng rau hữu cơ, đảm bảo an toàn cho từng bữa ăn

Một điều rất đặc biệt, dự án hướng dẫn phương pháp ủ phân chuồng bằng men vi sinh cho thầy và học trò Trường THCS Đưng K’nớ. Rau thừa, thức ăn thừa, qua thời gian trộn, ủ đúng kỹ thuật đã cho ra sản phẩm là những bao phân có màu sậm, mềm, ẩm, rất tốt cho cây trồng để bón trực tiếp trở lại cho vườn. Dự án còn hướng dẫn các em nuôi trùn quế, vật nuôi rất hiệu quả để xử lý rác thải cũng như cung cấp lượng phân bón hiệu quả. Sau 2 tháng, những cây rau muống, xà lách, cải thảo đã xanh tốt và được thu hoạch trực tiếp cho bữa ăn của các em.

Chị Nguyễn Doãn Mai Anh - cán bộ Công ty Cao Sang Group chia sẻ: Mục tiêu của dự án là hướng dẫn học sinh và nhà trường tiếp cận thông tin về biến đổi khí hậu, từ đó nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường. Dự án cũng hướng dẫn các em tự lao động, phối hợp cùng nhà trường để tạo nguồn lương thực tự cung tự cấp từ trồng trọt, bổ sung vào bữa ăn hằng ngày của các em. Việc hướng dẫn các em làm phân vi sinh, nuôi trùn quế cũng góp phần giải quyết vấn đề kinh phí để duy trì vườn cộng đồng một cách tối ưu nhất.

“Thành công của Vườn cộng đồng tại Trường THCS Đưng K’nớ sẽ là động lực giúp chúng tôi tiếp tục mở rộng mô hình ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hơn thế, dự án hy vọng sẽ lan tỏa từ trường học tới gia đình của các em cũng như thêm nhiều gia đình trong cộng đồng, tạo được vòng tuần hoàn hữu cơ tại mỗi gia đình”, chị Mai Anh hy vọng về điều đó.

Người K’Ho nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên nói chung, do thói quen du canh, du cư ăn sâu vào tiềm thức nên việc nuôi nhốt gia súc, gia cầm cũng như gieo trồng rau, củ nhằm tăng gia, cải thiện cho bữa ăn gia đình gần như không có trong khái niệm. Những mầm rau xanh lớn lên mỗi ngày tại Vườn cộng đồng của Trường THCS Đưng K’nớ đã làm thay đổi trong từng suy nghĩ của các em học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu mỗi ngày đến trường.

“Em sẽ nói ba mẹ mua hạt giống về gieo trồng trên mảnh vườn sau nhà. Để mỗi bữa ăn không còn thiếu rau xanh. Để những ngày mưa không còn phải trông chờ vào từng đọt mây, lá bép...”, Cill Ha Lan, cô học trò lớp 8 của Trường THCS Đưng K’nớ chắc chắn với chúng tôi về điều đó.