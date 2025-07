Pháp luật - Đời sống Vượt lên chính mình, làm lại cuộc đời Khi vướng vào ma túy, nếu người nghiện có đủ bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, cộng với sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, cộng đồng và cơ quan chức năng, cơ hội làm lại cuộc đời luôn rộng mở.

Ông C luôn nhận được sự quan tâm của mọi người

Từng là người nghiện ma túy lâu năm và bị kết án 18 tháng tù vì tội sử dụng trái phép chất ma túy, ông P. T. C (SN 1965, quê tỉnh Nghệ An), trú tại xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng không chỉ cai nghiện thành công mà còn là tấm gương tiêu biểu trong tái hòa nhập cộng đồng với công việc có thu nhập ổn định, được mọi người biết đến với những nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Chia sẻ về cuộc đời mình, ông P. T. C cho biết: “Năm 1991, để có thêm thu nhập cho gia đình, mình đã theo bạn bè đi đào đãi vàng. Trong thời gian này, bị bạn bè rủ rê, lôi kéo sử dụng thuốc phiện, lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ rằng nó giống như hút điếu thuốc lá. Suy nghĩ ấy đã khiến mình rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời, sa vào nghiện ngập, tất cả tiền bạc, tài sản đều lần lượt đội nón ra đi theo làn khói của ma túy”.

Ông C kể, ông đã có đến 3 lần đi cai nghiện. Trong thời gian ở cơ sở cai nghiện, phần thì thấm thía những sai lầm của bản thân, cảm nhận hết được tác hại của ma túy, phần thương gia đình vợ con, từ đó, ông quyết tâm thực hiện tốt các quy định của cơ sở cai nghiện để sớm trở về với gia đình, cộng đồng.

Trở về địa phương, với tâm lý mặc cảm, tự ti và sợ sự kỳ thị của mọi người xung quanh, ông C luôn sống khép kín, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Song, ông C luôn nhận được sự đồng cảm, tin tưởng, yêu thương của vợ con, gia đình, người thân. Bên cạnh đó, sự động viên, khích lệ, gần gũi và tạo điều kiện từ các cấp chính quyền, lực lượng công an và bà con lối xóm đã giúp ông C có thêm nguồn động lực lớn lao để lao động làm ăn phát triển kinh tế, làm lại cuộc đời.

“May mắn cho tôi khi trở về với bao mặc cảm lại không có công ăn việc làm nhưng được các cấp, các ngành và lực lượng công an quan tâm và giới thiệu tôi vào làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn. Từ đó, tôi luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Từ công việc ban đầu đó, tôi tiếp tục chuyển sang làm nhiều công việc khác và cuối cùng tôi đã học hỏi và tự mở cơ sở làm đồ gỗ với mức thu nhập ổn định hơn...”, ông P.T.C chia sẻ.

Làm lại cuộc đời, giờ đây ông P. T. C đã có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và 3 người con đều đã lập gia đình với thu nhập ổn định từ cơ sở kinh doanh đồ gỗ với số tiền trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Nhận xét về ông C, Công an xã Đắk Wil cho biết, mặc dù là người nghiện ma túy lâu năm và luôn có tâm lý mặc cảm với mọi người nhưng với sự quan tâm, chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và lực lượng công an, đặc biệt là sự quan tâm, động viên từ vợ con, người thân, gia đình mà ông P. T.C đã vượt qua chính mình để làm lại cuộc đời, bằng đôi bàn tay và sự chăm chỉ.

Giờ đây, ông C đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trở thành một tấm gương điển hình trong việc vươn lên sau vấp ngã, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.