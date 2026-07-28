Wallhack ra mắt bàn phím K-001 và chuột M-001: Switch từ tính độc đáo cùng vỏ magie siêu nhẹ Wallhack gia nhập thị trường thiết bị ngoại vi với bàn phím K-001 sở hữu núm xoay chỉnh hành trình phím và chuột M-001 vỏ magie siêu nhẹ 8.000 Hz.

Thương hiệu Wallhack, vốn nổi tiếng với các sản phẩm lót chuột và phụ kiện chơi game cao cấp, vừa chính thức bước chân vào thị trường thiết bị ngoại vi bằng việc ra mắt bàn phím cơ K-001 và chuột chơi game siêu nhẹ M-001. Dù là tân binh trong mảng thiết bị phần cứng, Wallhack gây chú ý khi trang bị cho hai sản phẩm này hàng loạt vật liệu cao cấp cùng những tính năng kỹ thuật hiếm thấy.

Wallhack chính thức bước chân vào thị trường bàn phím và chuột chơi game.

Bàn phím Wallhack K-001: Chỉnh điểm nhận lệnh bằng núm xoay và switch Hall-effect

Wallhack K-001 là mẫu bàn phím cơ bố cục 65%, sở hữu trọng lượng lên tới 1,3 kg nhờ phần khung vỏ làm từ nhôm nguyên khối. Mặt dưới bàn phím được trang bị phần đế cao su đặc nhằm tăng độ bám và chống trượt trên mặt bàn. Người dùng có thể tháo rời phần đế này bằng vài thao tác vặn ốc để điều chỉnh độ nghiêng bàn phím theo ba góc độ gồm 0, 4 hoặc 7 độ.

Điểm nhận lệnh có thể tùy chỉnh trực tiếp thông qua núm xoay cơ học.

Điểm độc đáo nhất trên Wallhack K-001 nằm ở núm xoay cơ học tích hợp, cho phép người dùng thay đổi điểm nhận lệnh (actuation point) của switch ngay lập tức mà không cần thông qua phần mềm phức tạp. Về linh kiện bên trong, bàn phím sử dụng switch từ tính KS-TR Hall-effect được phát triển riêng cùng Gateron, cung cấp ba tùy chọn lực nhấn gồm nhẹ, trung bình và nặng.

Thiết kế LED mới giúp hạn chế hiện tượng lọt sáng giữa các phím.

Bên cạnh đó, Wallhack áp dụng thiết kế hệ thống đèn LED hoàn toàn mới, giúp ngăn ngừa hiện tượng lọt sáng qua các khe hở giữa keycap. Về mặt kết nối và hiệu năng, K-001 hỗ trợ tần số truy vấn (polling rate) không dây lên tới 8.000 Hz.

Giao diện cấu hình bàn phím trực tiếp trên ứng dụng web.

Toàn bộ phím bấm trên K-001 có thể gán lại chức năng thông qua trình quản lý Wallhack Terminal. Điểm tiện lợi là trình quản lý này chạy dưới dạng ứng dụng web, loại bỏ việc cài đặt phần mềm nặng nề lên máy tính. Toàn bộ thiết lập của người dùng sẽ được lưu trực tiếp vào bộ nhớ trong của bàn phím.

Chuột Wallhack M-001: Vỏ magie 0,6 mm và trạm sạc hai pin tháo rời

Song hành cùng bàn phím K-001 là mẫu chuột chơi game siêu nhẹ Wallhack M-001. Thiết bị sở hữu phần vỏ chế tạo từ hợp kim magie với độ mỏng chỉ 0,6 mm, kết hợp cùng con lăn bằng nhôm gia công tỉ mỉ. Chuột được trang bị cảm biến cao cấp PixArt 3950 đạt độ phân giải tối đa 30.000 DPI và hỗ trợ tần số truy vấn không dây 8.000 Hz tương tự mẫu bàn phím đi kèm.

Chuột M-001 đi kèm hệ thống hai viên pin có thể thay thế và trạm sạc riêng.

Đáng chú ý, Wallhack M-001 sử dụng cơ chế nguồn điện linh hoạt khi đi kèm hai viên pin sạc tháo rời và một trạm sạc riêng, cho phép người dùng thay pin nhanh chóng để duy trì trải nghiệm chơi game không bị gián đoạn.

Hiện tại, thông tin chi tiết về giá bán và thời điểm lên kệ chính thức của bộ đôi Wallhack K-001 và M-001 vẫn chưa được công bố cụ thể, nhưng nhà sản xuất xác nhận sẽ sớm thông tin trong thời gian tới.