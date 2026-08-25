Watkins và Julian Alvarez trước rủi ro phong độ khi thúc đẩy rời Aston Villa, Atletico Madrid Ollie Watkins vắng mặt khi Aston Villa thua Brighton 0-4, còn Julian Alvarez bị la ó tại Metropolitano; cả hai đối mặt hệ quả chuyên môn nếu rời CLB chủ quản.

Ollie Watkins và Julian Alvarez đều đang đứng trước một mùa hè nhiều biến động, khi mong muốn rời Aston Villa và Atletico Madrid đã tạo ra khoảng cách rõ rệt với câu lạc bộ chủ quản. Vấn đề không chỉ nằm ở một thương vụ chuyển nhượng: sự gián đoạn trong tập luyện, chuẩn bị thi đấu và quan hệ với người hâm mộ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến phong độ của họ.

Watkins vắng mặt trong thất bại 0-4 của Aston Villa trước Brighton ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Tại Madrid, Alvarez phải nghe những tiếng la ó ở Metropolitano trong trận hòa Villarreal. Hai tình huống khác nhau, nhưng cùng phản ánh một thực tế: khi tương lai bị phủ bóng bởi chuyện ra đi, niềm tin trong phòng thay đồ và trên khán đài thường là thứ tổn thương đầu tiên.

Watkins và thông điệp từ Unai Emery

Sự vắng mặt của Watkins trước Brighton đã trở thành tâm điểm sau trận đấu. Khi được hỏi về tiền đạo đã ghi 108 bàn cho Aston Villa, HLV Unai Emery không nêu một lý do cụ thể mà trả lời: "Hãy hỏi cậu ấy".

Emery liên tục đề cập đến các yếu tố như cam kết, tập trung và động lực. Những từ khóa đó cho thấy vấn đề, theo cách nhìn của ban huấn luyện, không chỉ đơn thuần liên quan đến lựa chọn nhân sự trong một trận đấu. Trong bối cảnh Al Hilal liên tục gửi đề nghị, gần nhất là 45 triệu Bảng, tương lai của tiền đạo 30 tuổi tại Villa Park trở nên khó đoán.

Cả Watkins và Alvarez đều muốn rời khỏi CLB chủ quản. Ảnh: Getty.

Với một tiền đạo, nhịp độ đầu mùa đặc biệt quan trọng. Việc không có trạng thái tập trung đầy đủ có thể khiến cầu thủ đánh mất sự kết nối với các vệ tinh tấn công, vốn là yếu tố quyết định trong cách Watkins tạo ảnh hưởng tại Aston Villa. Thất bại 0-4 trước Brighton càng làm câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn, bởi đội bóng không chỉ cần bàn thắng mà còn cần sự ổn định về tinh thần.

Alvarez đối diện phản ứng ở Metropolitano

Alvarez cũng đang trải qua một giai đoạn căng thẳng tại Atletico Madrid. Tiền đạo người Argentina công khai thừa nhận mong muốn rời đi để thực hiện "giấc mơ", với Barcelona được nhắc đến như một khả năng. Tuy nhiên, mong muốn cá nhân ấy đã nhanh chóng va chạm với phản ứng của các cổ động viên.

Diego Simeone đã viện dẫn lý do thể lực cho sự vắng mặt của Alvarez, song những tiếng la ó khi tên anh được xướng lên tại Metropolitano cho thấy sự kiên nhẫn của khán giả đang giảm xuống. Sau trận hòa Villarreal, Alvarez đi thẳng vào đường hầm thay vì ở lại tri ân người hâm mộ cùng đồng đội, một hình ảnh làm nổi bật khoảng cách đang hiện hữu.

Atletico Madrid là môi trường đòi hỏi cường độ và tính gắn kết rất cao. Bất kỳ dấu hiệu thiếu đồng thuận nào giữa cầu thủ, HLV và khán đài đều có thể ảnh hưởng đến vai trò của một chân sút trong hệ thống. Alvarez vì thế không chỉ cần giải quyết tương lai, mà còn phải bảo vệ vị thế chuyên môn của mình nếu tiếp tục ở lại.

Chuyển nhượng có thể để lại hệ quả dài hơn một mùa giải

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều cầu thủ gây sức ép để rời câu lạc bộ. Dwight Yorke từng thể hiện sự bất mãn trong trận gặp Everton năm 1998 trước khi gia nhập Manchester United. Ngược lại, Jean-Philippe Mateta từng bị la ó sau khi tìm cách đến Milan vào tháng Giêng, nhưng bàn thắng quyết định tại Conference League vào tháng 5 đã giúp anh thay đổi cách nhìn từ người hâm mộ Crystal Palace.

Khác biệt nằm ở những gì cầu thủ làm sau khủng hoảng. Alexander Isak, theo trường hợp được nhắc tới, gặp chấn thương và sa sút phong độ sau khi rời Newcastle để đến Liverpool, trong bối cảnh quá trình chuẩn bị tiền mùa giải bị ảnh hưởng. Ba bàn thắng ở mùa 2025-26 là con số thấp so với kỳ vọng đặt lên một thương vụ kỷ lục. Trong khi đó, Yoane Wissa dù rời Brentford trong tranh cãi vẫn chứng minh được giá trị tại Newcastle bằng màn thể hiện trên sân.

Với Watkins và Alvarez, một vụ chuyển nhượng thành công về mặt hợp đồng chưa đồng nghĩa với thành công về chuyên môn. Nếu cuộc đấu tranh cho tương lai khiến họ mất đi nhịp thi đấu, thể trạng hoặc sự tin tưởng của tập thể, cái giá phải trả có thể kéo dài hơn rất nhiều so với một kỳ chuyển nhượng.