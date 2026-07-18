Werder Bremen thắng đậm, Verden 04 bất lực trong trận giao hữu nhiều bàn thắng Trong trận giao hữu thuộc Club Friendlies, Werder Bremen thắng Verden 04 6-2 nhờ màn trình diễn áp đảo; Verden 04 chỉ kịp rút ngắn cách biệt ở cuối trận.

Verden 04 2 - 6 Werder Bremen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Verden 04 tiếp đón Werder Bremen.

17' J. Njinmah giúp Werder Bremen mở tỷ số Phút 17, J. Njinmah lập công giúp Werder Bremen vượt lên dẫn 0-1. Đội bóng này đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra.

20' J. Rope đưa Verden 04 trở lại Phút 20, J. Rope lập công giúp Verden 04 gỡ hòa 1-1. Trận đấu tại Club Friendlies trở về thế cân bằng.

25' J. Stage đưa Werder Bremen vượt lên Phút 25', J. Stage lập công, đưa Werder Bremen vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2.

31' J. Njinmah giúp Werder Bremen nới rộng cách biệt Phút 31', J. Njinmah lập công, giúp Werder Bremen nới rộng cách biệt lên 1-3. Đội bóng áo xanh đang tạo ra thế trận đầy hiệu quả trong quãng thời gian đầu trận.

35' J. Stage giúp Werder Bremen nới rộng cách biệt Phút 35', J. Stage lập công, giúp Werder Bremen nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Verden 04. Đội khách đang tạo ra thế trận áp đảo với khoảng cách an toàn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

63' Erevbenagie ghi bàn, Werder Bremen dẫn sâu Phút 63, P. Erevbenagie lập công, giúp Werder Bremen nới rộng cách biệt lên 1-5 trước Verden 04. Đội khách đang duy trì thế áp đảo sau màn rượt đuổi bàn thắng sôi động.

82' K. Quetant giúp Werder Bremen nới rộng cách biệt Phút 82, K. Quetant lập công, giúp Werder Bremen nới rộng cách biệt lên 1-6. Bàn thắng tiếp tục cho thấy thế áp đảo của Werder Bremen trong trận đấu này.

88' Verden 04 rút ngắn cách biệt phút 88 Phút 88, Verden 04 ghi bàn, rút ngắn cách biệt trước Werder Bremen. Dù vậy, Werder Bremen vẫn dẫn 2-6.

KT Kết thúc: Verden 04 2-6 Werder Bremen Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 6.

Cập nhật lúc 21:47 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Verden 04 sẽ đối đầu Werder Bremen trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 20:00 ngày 18/07/2026. Đây là màn so tài mà cả hai đội đều bước vào với kết quả hòa ở trận gần nhất.

Trong bối cảnh dữ liệu phong độ gần đây được cung cấp khá hạn chế, trận đấu sẽ được nhìn nhận chủ yếu từ kết quả mới nhất của hai đội và xu hướng đối đầu trực tiếp.

Hai đội cùng có kết quả hòa gần nhất

Verden 04 có kết quả hòa trong trận gần nhất. Werder Bremen cũng rơi vào tình trạng tương tự, vì vậy không đội nào tạo được lợi thế rõ ràng về kết quả ngay trước cuộc đối đầu này.

Điểm đáng chú ý là chỉ một kết quả đơn lẻ chưa đủ để phản ánh toàn diện phong độ hoặc sức mạnh hiện tại. Tuy nhiên, việc hai đội cùng hòa ở lần ra sân gần nhất có thể khiến trận đấu bắt đầu với sự thận trọng nhất định, đặc biệt trong giai đoạn đầu.

Werder Bremen chiếm ưu thế trong đối đầu

Lịch sử đối đầu trong 3 lần gần nhất nghiêng hoàn toàn về Werder Bremen. Đội bóng này giành chiến thắng cả 3 trận, trong khi Verden 04 không có chiến thắng và cũng không có trận hòa nào.

Xu hướng này mang lại cho Werder Bremen lợi thế đáng kể về tâm lý. Dù vậy, các kết quả đối đầu trước đây không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế trong một trận giao hữu, nơi cách tiếp cận và mục tiêu chuyên môn có thể khác với các trận đấu chính thức.

Trận đấu có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát thế trận

Với lợi thế đối đầu nghiêng về Werder Bremen, đội bóng này nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn. Chìa khóa nằm ở khả năng duy trì quyền kiểm soát bóng, tổ chức các đợt lên bóng có tính liên kết và hạn chế để Verden 04 tạo ra những tình huống chuyển trạng thái nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Verden 04 cần duy trì cự ly đội hình ổn định và tận dụng tốt những thời điểm Werder Bremen dâng cao. Khi không có nhiều dữ liệu chi tiết về lực lượng, sơ đồ chiến thuật hoặc các cá nhân nổi bật, chưa thể xác định chính xác cách hai đội sẽ bố trí đội hình.

Do đó, những phút đầu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thế trận. Đội nào kiểm soát tốt khu vực giữa sân và giảm được sai sót khi triển khai bóng sẽ có cơ hội tạo ảnh hưởng lớn hơn lên cuộc đối đầu.

Nhận định Verden 04 vs Werder Bremen

Verden 04 có điểm tựa là kết quả hòa gần nhất, nhưng đội chủ nhà đang chịu bất lợi rõ rệt từ lịch sử đối đầu khi thua cả 3 lần chạm trán gần nhất trước Werder Bremen. Trong khi đó, Werder Bremen cũng chưa tạo được khác biệt về kết quả ở lần ra sân mới đây.

Nhìn chung, Werder Bremen được đánh giá nhỉnh hơn dựa trên xu hướng đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, trận giao hữu vẫn có thể diễn biến cởi mở và phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tiếp cận trận đấu. Dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Verden 04 · 0 thắng 0 hòa Werder Bremen · 3 thắng Verden 04 1 - 4 Werder Bremen WB Verden 04 0 - 6 Werder Bremen WB Werder Bremen 2 - 0 Verden 04 WB

Verden 04 5 trận gần nhất B H B T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 5 Thủng lưới Werder Bremen 5 trận gần nhất T B B B H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới