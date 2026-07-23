West Ham thắng đậm Stevenage, Stevenage nhận thất bại nặng nề Trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ, West Ham đánh bại Stevenage 5-0 với các bàn thắng của Ward-Prowse, Castellanos, Orford, Ajala và Murphy, qua đó khép lại trận đấu đầy hứng khởi; Stevenage phải nhận thất bại cách biệt.

Stevenage 0 - 5 West Ham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stevenage tiếp đón West Ham.

13' J. Ward-Prowse đưa West Ham vượt lên Phút 13', J. Ward-Prowse lập công, giúp West Ham mở tỷ số 0-1. Đội khách có khởi đầu thuận lợi trong trận đấu này.

25' T. Castellanos giúp West Ham nhân đôi cách biệt Phút 25, T. Castellanos lập công, giúp West Ham nâng tỷ số lên 0-2. Đội bóng này đang tạo ra khoảng cách đáng kể từ khá sớm.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

68' L. Orford giúp West Ham nới rộng cách biệt Phút 68, L. Orford lập công, giúp West Ham nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Stevenage. West Ham đang chiếm ưu thế rõ rệt trong trận đấu.

75' Stevenage thay người ở phút 75 Phút 75, Stevenage đưa M. Woodford vào sân thay F. Marschall. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang bị West Ham dẫn 0-3.

77' J. Ajala nới rộng cách biệt cho West Ham Phút 77', J. Ajala lập công, giúp West Ham nâng tỷ số lên 0-4 trước Stevenage. Đội khách đang tạo cách biệt rất lớn trong trận đấu.

81' West Ham thay người ở phút 81 Phút 81' , C. Brooks vào sân thay A. Golambeckis bên phía West Ham. Đội khách có thêm điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối khi đang nắm thế trận rất thuận lợi.

85' West Ham thay người ở phút 85 Phút 85', West Ham đưa J. Murphy vào sân thay J. Robinson. Với lợi thế dẫn 4 bàn, đội khách có thể làm mới đội hình trong những phút cuối.

85' West Ham thay người ở phút 85 Phút 85, J. Kerr vào sân thay C. Marshall bên phía West Ham. Quyết định điều chỉnh nhân sự đến trong bối cảnh West Ham đang dẫn sâu và có thể hướng tới việc bảo toàn thế trận.

90' J. Murphy đưa West Ham lên 0-5 Phút 90', J. Murphy lập công cho West Ham, nới rộng cách biệt lên 0-5 trước Stevenage.

KT Kết thúc: Stevenage 0-5 West Ham Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 03:37 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Stevenage chạm trán West Ham trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) lúc 01:45 ngày 23/07/2026. Đây là màn so tài giữa hai đội có cùng điểm nhấn về phong độ gần nhất: đều vừa trải qua một trận hòa.

Phong độ gần nhất tạo thế cân bằng

Stevenage bước vào trận đấu sau kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất được ghi nhận. Dữ liệu hiện có chỉ phản ánh một trận đấu, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá chuỗi phong độ dài hoặc xu hướng ổn định của đội bóng này.

West Ham cũng có kết quả hòa trong trận gần nhất được thống kê. Sự tương đồng này khiến cuộc đối đầu không có khoảng cách rõ ràng nếu chỉ xét kết quả mới nhất. Tuy nhiên, một trận hòa riêng lẻ không thể cho thấy đầy đủ khả năng kiểm soát trận đấu, hiệu quả tấn công hay mức độ chắc chắn trong phòng ngự của mỗi đội.

Lợi thế nghiêng về West Ham ở lần đối đầu gần nhất

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Stevenage chưa giành chiến thắng và cũng chưa có trận hòa trước West Ham, trong khi West Ham là đội giành phần thắng.

Chi tiết này tạo cho West Ham một lợi thế nhất định về tâm lý khi bước vào cuộc tái đấu. Dù vậy, chỉ một lần chạm trán không đủ để khẳng định cán cân đối đầu lâu dài. Stevenage vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khác nếu duy trì được sự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với dữ liệu hiện có không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Vì vậy, trọng tâm đáng chú ý sẽ nằm ở khả năng nhập cuộc và cách mỗi bên xử lý những tình huống chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự.

Stevenage có thể cần ưu tiên sự cân bằng, đặc biệt sau khi kết quả gần nhất của đội chỉ được ghi nhận là một trận hòa. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý sẽ giúp họ hạn chế khoảng trống và duy trì khả năng phản công khi có cơ hội.

Trong khi đó, West Ham có lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất. Đội bóng này có thể hướng đến việc kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì sức ép và chuyển hóa các cơ hội. Kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất cũng cho thấy không nên xem nhẹ khả năng Stevenage gây khó khăn.

Nhận định trận đấu

West Ham sở hữu điểm tựa từ lần đối đầu gần nhất, còn Stevenage có cơ hội làm mới thế trận trong một trận giao hữu. Hai đội cùng có kết quả hòa ở lần gần nhất được ghi nhận, khiến cuộc đấu trở nên khó dự đoán nếu chỉ dựa trên phong độ ngắn hạn.

Nhìn chung, West Ham được đánh giá nhỉnh hơn về lợi thế đối đầu, nhưng Stevenage có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tổ chức phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa vào kết quả trong quá khứ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Stevenage · 0 thắng 0 hòa West Ham · 1 thắng Stevenage 0 - 3 West Ham WH

Stevenage 5 trận gần nhất B H B B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới West Ham 5 trận gần nhất T H T B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới