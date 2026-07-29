William Gallas cảnh báo Trent Alexander-Arnold trước yêu cầu phòng ngự của Mourinho tại Real Madrid William Gallas cho rằng Jose Mourinho sẽ trao cơ hội tại Real Madrid, nhưng Trent Alexander-Arnold phải cải thiện phòng ngự để cạnh tranh suất đá chính.

Trent Alexander-Arnold có thể nhận cơ hội mới tại Real Madrid dưới thời Jose Mourinho, nhưng William Gallas cho rằng điều kiện để hậu vệ người Anh chiếm suất đá chính rất rõ ràng: phải phòng ngự tốt hơn. Theo cựu trung vệ người Pháp, khả năng kiến tạo và phản công của Alexander-Arnold không đủ nếu anh không đáp ứng yêu cầu về sự chắc chắn ở hàng thủ.

Mùa giải trước, Alexander-Arnold trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa, anh thường xuyên ngồi dự bị khi ban huấn luyện ưu tiên Dani Carvajal. Các chấn thương cơ tái phát cũng khiến cựu cầu thủ Liverpool không thể duy trì nhịp thi đấu đều đặn.

Gallas khẳng định Alexander-Arnold cần phải cải thiện khía cạnh phòng ngự. Ảnh: Getty Images.

Mourinho được cho sẽ đặt phòng ngự lên trước

Jose Mourinho đã tiếp quản Real Madrid trong mùa hè này với nhiệm vụ tái thiết đội hình. Trong bối cảnh Carvajal đã rời đi, vị trí hậu vệ phải mở ra cơ hội đáng kể cho Alexander-Arnold, người được nguồn tin đánh giá đang có nền tảng thể lực sung mãn.

Tuy nhiên, Gallas nhận định Mourinho sẽ không bỏ qua điểm yếu đã được nhắc đến nhiều trong cách chơi của hậu vệ mang áo số 66. Ông tin rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ trao cơ hội, đồng thời yêu cầu Alexander-Arnold thay đổi sự tập trung khi đội không có bóng.

“Chúng ta đều biết thứ bóng đá tốt nhất của Trent liên quan đến khả năng kiến tạo và chơi phản công, nhưng ở vai trò một hậu vệ, bạn muốn cậu ấy phòng ngự. Tôi nghĩ Jose Mourinho sẽ trao cơ hội cho cậu ấy. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ gạt Trent sang một bên. Mourinho sẽ nói chuyện và giải thích rằng phòng ngự là rất quan trọng. Họ sẽ có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về những gì được yêu cầu”, Gallas nói.

Cuộc cạnh tranh không chỉ được quyết định bởi khả năng sáng tạo

Alexander-Arnold nổi bật ở chất lượng chuyền bóng, kiến tạo và khả năng hỗ trợ phản công. Dù vậy, nhận định của Gallas cho thấy những phẩm chất đó sẽ phải đi cùng tính kỷ luật trong phòng ngự nếu anh muốn trở thành lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát.

“Các hậu vệ cần phải phòng ngự thật tốt. Hàng thủ càng chắc chắn, bạn càng có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhờ chất lượng đội hình đang có. Mourinho sẽ giải thích rằng nếu muốn góp mặt trong đội hình xuất phát, cậu ấy phải biết phòng ngự trước đã”, cựu trung vệ người Pháp nhấn mạnh.

Gallas cũng cho rằng lựa chọn cuối cùng thuộc về Alexander-Arnold. Mourinho có thể mở cánh cửa và đưa ra yêu cầu cụ thể, nhưng việc điều chỉnh lối chơi để ưu tiên phòng ngự hơn sẽ quyết định tương lai của hậu vệ người Anh. Nếu không cải thiện, theo Gallas, anh có thể sớm phải rời đội.

Với sự ra đi của Carvajal và thể trạng hiện tại, mùa giải sắp tới là thời điểm quan trọng để Alexander-Arnold khẳng định mình tại Real Madrid. Thử thách không nằm ở việc anh có được trao cơ hội hay không, mà ở khả năng biến chất lượng tấn công thành một bộ kỹ năng toàn diện hơn ở vị trí hậu vệ.