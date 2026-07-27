William Gallas gạch tên Harry Kane, tin Lamine Yamal xứng đáng đoạt Quả bóng vàng Cựu danh thủ William Gallas nhận định Harry Kane không đủ sức nặng giành Quả bóng vàng và tin tưởng Lamine Yamal sẽ bước lên đỉnh cao danh vọng.

Sau khi kỳ World Cup 2026 khép lại, cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng trở nên nóng hơn bao giờ hết với những quan điểm trái chiều từ giới chuyên môn. Cựu danh thủ William Gallas đã gây chú ý lớn khi thẳng thừng loại Harry Kane khỏi danh sách ứng viên hàng đầu, đồng thời khẳng định tài năng trẻ Lamine Yamal mới là người xứng đáng nhất cho giải thưởng cá nhân cao quý này.

Gallas không đánh giá cao Harry Kane.

Vì sao con số thống kê là chưa đủ với Harry Kane?

Ở cấp độ câu lạc bộ, Harry Kane vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Bayern Munich và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu. Ngay cả tại đấu trường World Cup, thủ quân tuyển Anh vẫn biết cách điền tên mình lên bảng tỷ số. Dù vậy, theo góc nhìn của William Gallas, những bàn thắng đơn thuần là chưa đủ để tạo nên một chiến dịch thành công trọn vẹn.

Cựu hậu vệ tuyển Pháp nhấn mạnh rằng màn trình diễn tổng thể của Kane thiếu đi sức nặng và tầm ảnh hưởng mang tính quyết định để giúp đội bóng tạo nên sự khác biệt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Nhận định về chân sút sinh năm 1993, Gallas chia sẻ: "Harry Kane đã không có một kỳ World Cup thực sự xuất sắc. Ngay cả khi cậu ấy ghi được những bàn thắng, kỳ World Cup của cậu ấy vẫn không phải là tốt nhất. Vì vậy, hãy quên chuyện Harry Kane giành Quả bóng vàng đi."

Lamine Yamal và lợi thế lớn từ vinh quang tập thể

Trái ngược với đánh giá dành cho Kane, William Gallas đặt trọn niềm tin vào Lamine Yamal – nhân tố nổi bật của tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona. Dù gặp rào cản chấn thương ở giai đoạn đầu giải đấu, sao trẻ này vẫn thể hiện phong độ ấn tượng để cùng đại diện xứ sở bò tót bước lên đỉnh thế giới.

Gallas thẳng thắn đánh giá: "Bạn phải tập trung vào những cầu thủ như Lamine Yamal, người mà tôi nghĩ là số một, bởi cậu ấy đã vô địch World Cup và thi đấu rất hay, bất chấp việc dính chấn thương ở giai đoạn đầu giải."

Trên thực tế, màn trình diễn của Yamal vẫn tạo ra một số tranh luận. Một bộ phận giới chuyên môn cho rằng tài năng trẻ thuộc biên chế Barcelona chỉ đóng vai trò mắt xích xuất sắc thứ 3 hoặc thứ 4 trong hệ thống vận hành của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc đăng quang tại đấu trường quốc tế vẫn luôn được xem là thước đo quan trọng hàng đầu để định đoạt các lá phiếu bình chọn Quả bóng vàng.