William Gallas tin Cole Palmer sớm muộn cũng chuyển sang khoác áo Manchester United Cựu danh thủ William Gallas và Wayne Bridge nhận định Cole Palmer sẽ không rời Stamford Bridge ngay lập tức nhưng Old Trafford là bến đỗ trong mơ của tiền vệ này.

Dù đang là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch tái thiết tại Stamford Bridge, Cole Palmer vẫn được các chuyên gia dự đoán sẽ chuyển tới Manchester United trong tương lai. Hai cựu danh thủ William Gallas và Wayne Bridge đều tin rằng kịch bản tiền vệ 24 tuổi cập bến sân Old Trafford chỉ là vấn đề thời gian, xuất phát từ tình cảm cá nhân dành cho Quỷ đỏ.

Palmer từng được liên kết mạnh mẽ với Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Kịch bản gia nhập Old Trafford và thời điểm thích hợp

Phát biểu trên kênh iPredicta, William Gallas cho rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để Cole Palmer chia tay Chelsea. Tuy nhiên, nếu khát khao thi đấu cho đội bóng yêu thích đủ lớn, cầu thủ này chắc chắn sẽ tìm đường đến Manchester United khi cơ hội chín muồi.

Gallas nhận định: "Tôi không nghĩ Cole Palmer sẽ rời đi ngay bây giờ. Đây chưa phải là lúc thích hợp. Nhưng nếu cậu ấy là một người hâm mộ lớn và có ước mơ chơi cho Manchester United, cậu ấy chắc chắn sẽ đến đó trong tương lai."

Bên cạnh đó, cựu trung vệ người Pháp nhấn mạnh Palmer cần duy trì phong độ đỉnh cao trước khi tính đến chuyện thay đổi câu lạc bộ: "Tôi nghĩ Palmer cần thêm một mùa giải bùng nổ như cách đây hai năm, trước khi vướng phải những vấn đề chấn thương, rồi mới tính tới việc chuyển đi." Cựu hậu vệ Wayne Bridge cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng kịch bản trên hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Bản hợp đồng hời và tầm ảnh hưởng tại Chelsea

Gia nhập Chelsea từ Manchester City vào năm 2023 với mức giá 40 triệu bảng, Cole Palmer nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo The Blues, tiền vệ này đã ghi tới 27 bàn thắng và đóng góp 15 đường kiến tạo trên mọi đấu trường.

Dù gặp phải một số vấn đề về thể lực trong hai mùa giải tiếp theo, đóng góp của anh vẫn rất kịch tính với thêm tổng cộng 29 bàn thắng. Bất chấp những tin đồn về việc cảm thấy thất vọng với tình hình đội bóng ở mùa giải trước, Palmer vẫn luôn được ban lãnh đạo Chelsea xác định là nhân tố không thể đụng đến.

Thách thức giữ chân ngôi sao dưới thời HLV Xabi Alonso

Hiện tại, tương lai của Palmer vẫn gắn liền với tham vọng trở lại vị thế vốn có của đội bóng London. Chelsea vừa trải qua một chiến dịch vô cùng thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Bước vào mùa giải mới, The Blues kỳ vọng sự xuất hiện của tân HLV Xabi Alonso sẽ giúp đội bóng lột xác. Việc giữ chân một trụ cột quan trọng như Cole Palmer và xây dựng lối chơi xung quanh anh sẽ là ưu tiên hàng đầu của vị chiến lược gia này nhằm đưa Chelsea trở lại cuộc đua danh hiệu.