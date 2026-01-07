Willy Sagnol: Michael Olise xuất sắc nhất thế giới, xứng đáng nhận Quả bóng Vàng Cựu danh thủ Willy Sagnol tin rằng Michael Olise đã vượt xa trình độ của các siêu sao đương đại và là nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Trong khi ánh đèn sân khấu tại World Cup 2026 thường xuyên đổ dồn vào những cỗ máy ghi bàn như Kylian Mbappe hay sự hào nhoáng của Vinicius Junior, Michael Olise đang âm thầm khẳng định vị thế của một "ông chủ" thực thụ trên sân cỏ. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 của đội tuyển Pháp trước Thụy Điển tại vòng 32 đội, cựu danh thủ Willy Sagnol đã đưa ra nhận định đầy sức nặng về tầm vóc của ngôi sao này.

Sự thừa nhận từ một huyền thoại

Chứng kiến màn trình diễn của tiền vệ 24 tuổi, Willy Sagnol – người từng sát cánh cùng những bộ óc thiên tài như Zinedine Zidane và đối đầu với những siêu sao hàng đầu thế giới tại World Cup 2006 – tin rằng bóng đá thế giới đang có một tiêu chuẩn mới. Sagnol khẳng định Olise hiện là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vượt qua mọi giới hạn thông thường của một cầu thủ tấn công.

Cùng với Dembele và Mbappe, Olise tạo nên bộ ba tấn công đáng sợ của ĐT Pháp. Ảnh: Getty Images

“Không cần phải bàn cãi thêm, hãy cứ tận hưởng từng pha chạm bóng của cậu ấy,” Sagnol chia sẻ với tờ Bild. “Olise là người giỏi nhất, một khoảng cách xa so với phần còn lại. Nếu cậu ấy không giành Quả bóng Vàng năm nay, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với sự công bằng của bóng đá.”

Chất nghệ sĩ kiểu Zidane và tư duy vị tập thể

Điểm khác biệt lớn nhất giúp Olise nhận được sự nể trọng từ Sagnol chính là tinh thần đồng đội. Trong một kỷ nguyên mà các con số thống kê cá nhân thường được đặt lên hàng đầu, ngôi sao của tuyển Pháp lại gợi nhớ đến hình ảnh của Zinedine Zidane – người luôn chơi bóng để nâng tầm những vệ tinh xung quanh.

Sagnol phân tích rằng trong khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong suốt 15 năm qua thiên về việc tối ưu hóa các kỷ lục cá nhân, Olise lại ưu tiên những gì tốt nhất cho tập thể. Anh không bị ám ảnh bởi việc tự mình ghi bàn mà tập trung vào việc điều tiết nhịp độ và kiến tạo cơ hội. Minh chứng rõ nét nhất chính là hai đường chuyền dọn cỗ giúp Mbappe lập cú đúp trong trận đấu vừa qua.

Thống kê ấn tượng của Michael Olise trước Thụy Điển

Chỉ số Thành tích Kiến tạo 2 Vai trò Nhạc trưởng lối chơi Kết quả đội nhà Thắng 3-0

Thử thách Paraguay và ký ức vinh quang 1998

Sau khi vượt qua Thụy Điển, "Les Bleus" sẽ tiến vào vòng 16 đội để chạm trán Paraguay. Đây là một cuộc đối đầu mang nặng tính lịch sử, tái hiện trận cầu kịch tính năm 1998 khi Laurent Blanc ghi bàn thắng vàng giúp Pháp bước tiếp trên hành trình lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên.

Dù Paraguay đang có tâm lý hưng phấn sau khi loại đội tuyển Đức, đoàn quân của HLV Didier Deschamps vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự cân bằng giữa sức mạnh hỏa lực và khả năng sáng tạo của Olise. Mục tiêu của người Pháp lúc này không chỉ là thi đấu áp đảo, mà là sự thực dụng cần thiết để tiến sâu nhất có thể tại giải đấu năm nay.