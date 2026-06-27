Wimbledon 2026: Bước ngoặt lịch sử của quần vợt Đông Nam Á với 5 đại diện góp mặt Lần đầu tiên trong lịch sử, khu vực Đông Nam Á ghi nhận 5 tay vợt góp mặt tại vòng đấu chính thức của Wimbledon. Sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Philippines, Indonesia và Thái Lan hứa hẹn tạo nên những bất ngờ thú vị trên mặt cỏ All England Club.

Wimbledon 2026, giải Grand Slam thứ ba trong năm, đang trở thành tâm điểm của thể thao khu vực khi chứng kiến sự hiện diện đông đảo chưa từng có của các tay vợt Đông Nam Á. Sau khi vòng loại khép lại vào ngày 25/6, danh sách 128 tay vợt tại nhánh đấu chính thức đã lộ diện, trong đó có tới 5 cái tên đến từ khu vực "vùng trũng" tennis thế giới trước đây.

Sự trỗi dậy của những tài năng trẻ

Trong số 5 đại diện, có tới 3 gương mặt lần đầu tiên được hít thở bầu không khí chuyên nghiệp tại All England Club. Đây là thành quả của quá trình đầu tư bài bản và sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng WTA trong hai năm qua.

Alexandra Eala: Niềm hy vọng số một từ Philippines

Đứng đầu danh sách là Alexandra Eala, tay vợt đang xếp hạng 30 thế giới. Ở tuổi 21, Eala không còn là một tài năng trẻ tiềm năng mà đã khẳng định vị thế của một ngôi sao thực thụ. Với lối chơi bám cuối sân bền bỉ và những cú thuận tay mang sức nặng lớn, tay vợt người Philippines được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải năm nay.

Alexandra Eala là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Đông Nam Á tại Wimbledon năm nay.

Dù sở hữu khả năng trả giao bóng xuất sắc, điểm yếu của Eala nằm ở cú giao bóng chưa thực sự ổn định. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ chức vô địch WTA 125 và việc từng lọt vào vòng 2 US Open 2025 sẽ là hành trang quý giá để cô cải thiện thành tích tại mặt cỏ London.

Janice Tjen và làn gió mới từ Indonesia

Xếp ngay sau Eala là Janice Tjen (hạng 41 thế giới). Đây là lần đầu tiên tay vợt người Indonesia tham dự Wimbledon, đánh dấu một cột mốc mới sau những thành công tại Australian Open 2026. Tjen sở hữu tư duy chiến thuật thông minh với khả năng điều bóng khắp mặt sân và những cú cắt bóng đầy khó chịu.

Janice Tjen mang đến lối chơi thông minh và biến hóa cho quần vợt Indonesia.

Tuy nhiên, để có thể tiến xa trên mặt cỏ tốc độ cao, Tjen cần khắc phục điểm yếu ở cú trái tay và hạn chế tối đa các lỗi giao bóng kép – những rào cản có thể khiến cô trả giá đắt trước các đối thủ hàng đầu.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của các chuyên gia

Bên cạnh sức trẻ, Đông Nam Á còn sở hữu những cái tên dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là ở nội dung đánh đôi và những tay vợt vượt khó từ vòng loại.

Aldila Sutjiadi: Chuyên gia volley thượng hạng

Aldila Sutjiadi vẫn là cái tên bảo chứng cho sự ổn định của quần vợt Indonesia. Dù tập trung tối đa cho nội dung đôi (hạng 49 thế giới), kỹ năng lên lưới và volley của cô luôn được đánh giá rất cao. Sutjiadi từng lọt vào bán kết đôi nam nữ tại Wimbledon 2023, minh chứng cho sự thích nghi tuyệt vời với mặt cỏ.

Kinh nghiệm chinh chiến tại các giải Grand Slam của Sutjiadi là điểm tựa vững chắc cho các tay vợt khu vực.

Bộ đôi Thái Lan: Sức mạnh từ sự kiên trì

Quần vợt Thái Lan đóng góp hai đại diện là Lanlana Tararudee (hạng 95) và Mananchaya Sawangkaew (hạng 164). Nếu như Tararudee gây ấn tượng bởi nền tảng thể lực sung mãn và khả năng di chuyển bao sân, thì Sawangkaew lại cho thấy bản lĩnh thép khi vượt qua vòng loại đầy khắc nghiệt để lần đầu góp mặt tại vòng chính thức Wimbledon.

Lanlana Tararudee sở hữu lối chơi bám cuối sân với thể lực dồi dào.

Cả hai tay vợt xứ Chùa Vàng đều có chung đặc điểm là cú thuận tay uy lực nhưng vẫn còn hạn chế ở khả năng lên lưới và xử lý các tình huống bóng nặng từ đối thủ. Wimbledon 2026 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho sự trưởng thành của họ.

Mananchaya Sawangkaew đã có hành trình ấn tượng từ vòng loại để góp mặt tại All England Club.

Việc có tới 5 tay vợt góp mặt tại giải đấu danh giá nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn khẳng định vị thế mới của quần vợt Đông Nam Á trên bản đồ thế giới. Wimbledon 2026 khởi tranh từ ngày 29/6 hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy cảm xúc cho những người hâm mộ tennis trong khu vực.