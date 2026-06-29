Wimbledon 2026 chính thức khởi tranh: Sinner và Djokovic lĩnh xướng ngày khai màn Giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon 2026 bắt đầu hành trình tìm kiếm nhà vô địch vào hôm nay 29/6 với sự góp mặt của các hạt giống hàng đầu như Jannik Sinner, Novak Djokovic và Daniil Medvedev.

Sáng nay ngày 29/6, mặt cỏ xanh mướt của All England Club chính thức mở hội khi Wimbledon 2026 bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Đây không chỉ là giải Grand Slam thứ ba trong năm, mà còn là thánh đường của những giá trị truyền thống, nơi những cú giao bóng sấm sét và những pha volley tinh tế được tôn vinh. Tâm điểm của ngày khai màn đổ dồn vào sự xuất hiện của đương kim số 1 thế giới Jannik Sinner và huyền thoại Novak Djokovic.

Cuộc đối đầu giữa các thế hệ tại vòng 1/64

Jannik Sinner bước vào giải đấu năm nay với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tay vợt người Ý đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý và kỹ thuật trên mặt sân cỏ. Trong khi đó, Novak Djokovic vẫn là một bài toán chưa có lời giải đối với mọi đối thủ tại Wimbledon. Dù đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, bản lĩnh và kinh nghiệm điều phối trận đấu trên mặt sân trơn trượt vẫn giúp Nole giữ vững vị thế của một "ông vua" mặt cỏ.

Daniil Medvedev cũng là cái tên đáng chú ý trong ngày thi đấu hôm nay. Lối chơi bền bỉ từ cuối sân cùng những cú giao bóng có quỹ đạo khó lường của tay vợt này luôn là thách thức lớn đối với bất kỳ ai tại vòng 1/64. Sự góp mặt của dàn sao này hứa hẹn một ngày khai mạc bùng nổ và đầy kịch tính.

Lịch thi đấu chi tiết nội dung đơn nam

Nội dung đơn nam trong ngày 29/6 sẽ chứng kiến những cuộc chạm trán nảy lửa. Các hạt giống hàng đầu sẽ phải đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn ngay từ vòng đấu đầu tiên, nơi những bất ngờ thường xuyên xảy ra khi các tay vợt chưa kịp thích nghi hoàn toàn với tốc độ của mặt sân cỏ.

Lịch thi đấu Wimbledon - Vòng 1/64 đơn nam

Lịch thi đấu Wimbledon - Vòng 1/64 đơn nam (tiếp theo)

Lịch thi đấu Wimbledon - Vòng 1/64 đơn nam (tiếp theo)

Sự cạnh tranh khốc liệt ở nội dung đơn nữ

Bên cạnh sự thống trị của các quý ông, nội dung đơn nữ cũng khởi tranh với những dự báo về sự xáo trộn thứ hạng. Mặt sân cỏ tại Wimbledon luôn là nơi chứng kiến sự trỗi dậy của những tay vợt có lối chơi tấn công mạnh mẽ. Vòng 1/64 đơn nữ ngày hôm nay sẽ xác định những cái tên đầu tiên tiến vào vòng trong, bắt đầu hành trình chinh phục chiếc đĩa bạc danh giá.

Lịch thi đấu Wimbledon - Vòng 1/64 đơn nữ

Lịch thi đấu Wimbledon - Vòng 1/64 đơn nữ (tiếp theo)

Lịch thi đấu Wimbledon - Vòng 1/64 đơn nữ (tiếp theo)

Wimbledon 2026 không chỉ là một giải đấu, đó là bài kiểm tra về sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi. Với việc các ngôi sao lớn nhất thế giới cùng ra quân trong ngày đầu tiên, người hâm mộ tennis toàn cầu đang hướng về London để chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao nhất của môn thể thao này.