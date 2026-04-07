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    Wimbledon 2026: Novak Djokovic đại chiến Stefanos Tsitsipas tại vòng 2

    Tuệ Nhân04/07/2026 07:32

    Novak Djokovic và Stefanos Tsitsipas tạo nên cuộc đối đầu rực lửa tại vòng 2 Wimbledon 2026, trong bối cảnh World Cup đang chứng kiến những cơn địa chấn từ các đội bóng cửa dưới.

    Tâm điểm của làng quần vợt thế giới tối nay ngày 1/7 (giờ Việt Nam) sẽ đổ dồn về All England Club, nơi Novak Djokovic chạm trán Stefanos Tsitsipas trong khuôn khổ vòng 2 Wimbledon 2026. Đây được đánh giá là thử thách cực đại cho cả hai tay vợt ngay ở giai đoạn sớm của giải đấu, khi một bên là huyền thoại đang tìm kiếm thêm kỷ lục, còn bên kia là đại diện ưu tú của thế hệ kế cận luôn khao khát khẳng định mình trên mặt sân cỏ.

    Đại chiến Djokovic vs Tsitsipas: Khẳng định đẳng cấp

    Novak Djokovic bước vào Wimbledon 2026 với phong thái của một nhà chinh phục dày dạn kinh nghiệm. Dù tuổi tác đã cao, khả năng điều tiết trận đấu và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định của Nole vẫn là rào cản khó vượt qua đối với bất kỳ đối thủ nào. Phía bên kia lưới, Stefanos Tsitsipas với lối chơi tấn công hoa mỹ và những cú trái tay một tay đặc trưng đang kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước đối thủ đầy duyên nợ.

    Lịch thi đấu Wimbledon 2026 đơn nam ngày 1/7

    Tại vòng 1/32, các tay vợt hạt giống đều đang phải đối mặt với áp lực lớn khi mặt sân cỏ luôn tiềm ẩn những cú sốc. Lịch thi đấu chi tiết cho thấy mật độ các trận đấu đang trở nên dày đặc, đòi hỏi các vận động viên phải có nền tảng thể lực và sự tập trung cao độ.

    Lịch thi đấu Wimbledon 2026 đơn nữ ngày 1/7

    World Cup 2026: Những cơn địa chấn liên tiếp

    Song song với không khí sôi động tại Wimbledon, đấu trường World Cup cũng đang chứng kiến những kết quả đầy bất ngờ. Đáng chú ý nhất là thất bại của đội tuyển Đức trước Paraguay với tỷ số 1-2. Đây là minh chứng cho sự thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa các nền bóng đá, khi các đội bóng bị đánh giá thấp hơn đang vận dụng chiến thuật phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả.

    Đức nhận thất bại bất ngờ trước Paraguay

    Một cú sốc khác đến từ cặp đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc. Đại diện đến từ châu Phi tiếp tục viết tiếp câu chuyện thần kỳ của mình bằng chiến thắng sát nút 2-1, tiễn "Cơn lốc màu da cam" về nước sớm hơn dự kiến. Trong khi đó, các ông lớn như Pháp và Argentina vẫn giữ vững phong độ với những chiến thắng thuyết phục để ghi tên mình vào vòng kế tiếp.

    Tổng hợp kết quả World Cup gần nhất

    Trận đấu Tỷ số Trạng thái
    Jordan vs Argentina 1 - 3 Kết thúc
    Đức vs Paraguay 1 - 2 Kết thúc
    Hà Lan vs Ma Rốc 1 - 2 Kết thúc
    Pháp vs Thụy Điển 3 - 0 Kết thúc
    Anh vs D.R. Congo 2 - 1 Kết thúc

    Trong những ngày tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa tại vòng knock-out. Tây Ban Nha sẽ chạm trán Áo, trong khi Bồ Đào Nha có cuộc đối đầu dự báo đầy khó khăn trước Croatia. Những diễn biến mới nhất về lịch thi đấu và kết quả sẽ liên tục được cập nhật để gửi tới quý độc giả.

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      Wimbledon 2026: Novak Djokovic đại chiến Stefanos Tsitsipas tại vòng 2
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