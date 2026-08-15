Wolves thực hiện cuộc cải tổ toàn diện quyết tâm thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2027-28 Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Cesar Peixoto, Wolves áp dụng chiến thuật cường độ cao cùng tinh thần gắn kết nhằm sớm giành vé trở lại Ngoại hạng Anh.

Sau một mùa giải thảm họa dẫn đến việc phải xuống chơi tại Championship, Wolverhampton Wanderers đang triển khai kế hoạch tái thiết quy mô lớn. Mục tiêu duy nhất của đội chủ sân Molineux là trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải 2027-28.

Triết lý gắn kết và cường độ tập luyện mới tại Compton

Dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng người Bồ Đào Nha – Cesar Peixoto, bầu không khí tại Molineux đang gợi nhớ về giai đoạn hoàng kim dưới thời Nuno Espirito Santo. Được bổ nhiệm thay thế Rob Edwards vào tháng 6, nhà cầm quân 46 tuổi mang trên mình trọng trách đập tan sự thất vọng và vực dậy tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Tân HLV Cesar Peixoto mang đến luồng sinh khí mới cho Wolves

Tại trung tâm huấn luyện Compton, khẩu hiệu "Together we are unstoppable" (Cùng nhau, chúng ta là bất bại) xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ hành lang đến phòng thay đồ. HLV Peixoto chủ trương hàn gắn lại sự rạn nứt sau mùa giải thất bại bằng các hoạt động tập thể như tiệc nướng ngoài trời hay nghi thức hát chào mừng tân binh.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, dấu ấn chiến thuật và thể lực cũng được đặt lên hàng đầu. HLV Peixoto trực tiếp đứng lớp trong các buổi tập kép với cường độ cực cao. Lối chơi mà ông xây dựng ưu tiên sự năng động và áp sát tầm cao. Thành quả sớm đến khi Wolves có 3 bàn thắng ở giai đoạn tiền mùa giải xuất phát trực tiếp từ các tình huống đoạt bóng ngay trên phần sân đối phương.

Wolves duy trì phong độ ấn tượng tại Carabao Cup

Hiệu quả của giáo án thể lực mới được chứng minh rõ nét trong chiến thắng tại Carabao Cup trước Port Vale. Các dữ liệu thống kê cho thấy chỉ số chạy tốc độ cao của Wolves ở trận đấu này đã tiệm cận mức trung bình của các đội bóng thi đấu tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Cải tổ lực lượng và bài toán cân bằng tài chính

Trên thị trường chuyển nhượng, Wolves cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng. Đội bóng đã chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ Anh Kieran Trippier theo dạng chuyển nhượng tự do, đồng thời đón sự trở lại của tiền đạo Raul Jimenez. Sự xuất hiện của Trippier bổ sung kinh nghiệm cùng tố chất thủ lĩnh quan trọng cho phòng thay đồ.

Ở chiều ngược lại, việc bán tiền vệ trụ cột Joao Gomes cho Aston Villa với giá 38 triệu bảng giúp câu lạc bộ giải quyết bài toán cân bằng tài chính. Để khỏa lấp khoảng trống này, HLV Peixoto đang nhắm tới tiền vệ Jordan James của Rennes (được định giá khoảng 10 triệu bảng) và một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng. Những cái tên không còn nằm trong kế hoạch như Hwang Hee-chan hay Sasa Kalajdzic cũng đã được đưa vào danh sách thanh lý.

Lịch thi đấu giai đoạn đầu mùa tương đối dễ thở khi lần lượt gặp Blackburn, Preston và Stoke là cơ hội thuận lợi để Wolves tích lũy điểm số tối đa. Dù cuộc chiến tại Championship luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự chuẩn bị bài bản cùng định hướng chiến thuật rõ ràng đang giúp Wolves tự tin trên hành trình trở lại giải đấu số một nước Anh.