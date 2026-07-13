World Cup 2026: Argentina đối đầu Anh tại bán kết sau loạt trận tứ kết rực lửa Bốn gương mặt xuất sắc nhất World Cup 2026 đã lộ diện: Argentina, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Những chiến thắng thuyết phục tại tứ kết đã thiết lập nên hai cặp đấu bán kết trong mơ của bóng đá thế giới.

Hành trình đi tìm nhà vua mới của bóng đá thế giới tại World Cup 2026 đã đi đến những nấc thang cuối cùng. Sau loạt trận tứ kết đầy kịch tính, bốn cái tên xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, tạo nên những cặp đấu bán kết kinh điển: Pháp đối đầu Tây Ban Nha và Anh chạm trán Argentina.

Argentina và Anh: Bản lĩnh của những ứng viên vô địch

Trận tứ kết đầu tiên chứng kiến sự áp đảo của đội tuyển Argentina trước Thụy Sĩ. Với lối chơi kiểm soát bóng biến ảo và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén, đại diện Nam Mỹ đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1. Đây là trận đấu mà các ngôi sao của Argentina đã thể hiện được giá trị đúng lúc, bẻ gãy hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội bóng xứ sở đồng hồ.

Argentina thể hiện sức mạnh vượt trội để ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Trong khi đó, đội tuyển Anh đã có một cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước "ngựa ô" Na Uy. Dù bị dẫn trước, nhưng sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của ban huấn luyện cùng tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đã giúp "Tam Sư" lật ngược thế cờ với tỷ số 2-1. Chiến thắng này không chỉ đưa Anh vào bán kết mà còn khẳng định bản lĩnh của họ trong những thời khắc sinh tử.

Bản lĩnh giúp đội tuyển Anh vượt qua thử thách khó khăn mang tên Na Uy.

Sự thống trị của các cường quốc châu Âu

Ở hai cặp đấu tứ kết còn lại, Tây Ban Nha và Pháp tiếp tục chứng minh tại sao họ luôn là những thế lực hàng đầu. Tây Ban Nha với triết lý bóng đá tấn công áp đặt đã vượt qua Bỉ với tỷ số sát nút 2-1. Trong khi đó, nhà đương kim Á quân thế giới Pháp đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của Morocco bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, thể hiện sự già rơ và thực dụng cần thiết ở vòng knock-out.

Tổng hợp kết quả vòng tứ kết World Cup 2026

Mã trận Trận đấu Tỷ số 100 Argentina vs Thụy Sĩ 3 - 1 99 Na Uy vs Anh 1 - 2 98 Tây Ban Nha vs Bỉ 2 - 1 97 Pháp vs Morocco 2 - 0

Hướng tới vòng bán kết trong mơ

Với kết quả này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến hai trận bán kết mang tính biểu tượng của bóng đá toàn cầu. Cặp đấu Pháp vs Tây Ban Nha là cuộc đối đầu giữa sự thực dụng đỉnh cao và lối chơi hào hoa, kỹ thuật. Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina gợi lại nhiều duyên nợ trong lịch sử World Cup, hứa hẹn một trận cầu không chỉ có chuyên môn mà còn tràn đầy cảm xúc.

World Cup 2026 với thể thức 48 đội đã mang đến nhiều bất ngờ, nhưng ở giai đoạn quyết định này, đẳng cấp của các ông lớn vẫn là yếu tố then chốt. Cả bốn đội bóng góp mặt ở bán kết đều xứng đáng và sẵn sàng cho những trận chiến cuối cùng để chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Lịch thi đấu vòng bán kết