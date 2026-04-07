World Cup 2026: Argentina và bài toán nan giải từ sự phụ thuộc vào Lionel Messi Dù dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 ở tuổi 39, sự tỏa sáng của Lionel Messi vô tình bộc lộ điểm yếu chí mạng trong hệ thống chiến thuật của Argentina.

Dưới cái nắng gay gắt của Miami, thế giới bóng đá đang được chứng kiến một hiện tượng phi logic: Lionel Messi, ở tuổi 39, vẫn đang sải bước tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp với một phong độ hủy diệt. Không chỉ dừng lại ở việc phá các kỷ lục, siêu sao mang áo số 10 đang thực sự thống trị giải đấu theo cách mà ít ai có thể hình dung nổi.

Với 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu, Messi nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, đằng sau những con số thống kê ấn tượng là một thực tế đáng lo ngại đối với nhà đương kim vô địch: hiệu suất này chiếm tới 64% tổng số bàn thắng của toàn đội Argentina.

Lionel Messi vẫn là đầu tàu trên hàng công Argentina.

Dấu ấn của "ông chủ" và sự suy giảm tính tập thể

Sự thông minh trong cách đọc tình huống và khả năng dứt điểm thượng thừa giúp Messi bù đắp hoàn hảo cho sự suy giảm về tốc độ do tuổi tác. Anh không còn bứt tốc quãng dài, nhưng mỗi nhịp chạm bóng đều mang tính sát thương cao, biến anh thành một "ông chủ" thực sự điều tiết nhịp độ trận đấu. Dẫu vậy, chính sự vĩ đại này đang vô tình tạo ra một hiệu ứng ngược lên các đồng đội.

Trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde tại vòng 32 đội chính là hồi chuông cảnh báo đanh thép nhất. Việc một tập thể sở hữu nhiều ngôi sao trị giá hàng trăm triệu USD phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Messi và một bàn phản lưới nhà trong hiệp phụ để vượt qua đối thủ yếu hơn cho thấy sự bế tắc trong phương án tấn công. Khi Messi bị phong tỏa hoặc không ở vị trí thuận lợi, các vệ tinh xung quanh dường như mất đi phương hướng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng các cầu thủ Argentina đang thi đấu với tâm thế của những người hâm mộ đứng cạnh thần tượng hơn là những chiến binh độc lập. Họ có xu hướng tìm kiếm số 10 trong mọi tình huống, ngay cả khi có những lựa chọn triển khai bóng tốt hơn. Sự phụ thuộc tâm lý này khiến lối chơi của "Albiceleste" trở nên dễ đoán và thiếu đi tính đa dạng cần thiết ở những vòng đấu loại trực tiếp khốc liệt.

Kỷ nguyên hậu Messi: Thách thức cho thế hệ kế cận

Câu hỏi lớn nhất đặt ra cho HLV Lionel Scaloni là Argentina sẽ ra sao khi không còn Messi? Để bảo vệ ngai vàng và chuẩn bị cho một tương lai chắc chắn sẽ đến, những tiền đạo hàng đầu như Julian Alvarez hay Lautaro Martinez cần phải bước ra khỏi cái bóng của đàn anh. Họ cần chứng minh bản năng sát thủ và khả năng dẫn dắt hàng công một cách độc lập thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Argentina cần nhiều hơn một Lionel Messi. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh đó, niềm hy vọng cũng được đặt lên vai thế hệ trẻ tiềm năng như Nico Paz, Valentin Barco hay Giuliano Simeone. Đây là những nhân tố được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại bản sắc của Argentina trong tương lai. Messi có thể định nghĩa lại giới hạn của thời gian bằng tài năng thiên bẩm, nhưng để duy trì vị thế đỉnh cao, Argentina cần phải định nghĩa lại chính mình như một tập thể gắn kết.

Sự vĩ đại của El Pulga nên được coi là đòn bẩy để cả tập thể cùng tiến lên, thay vì biến thành một điểm tựa duy nhất khiến phần còn lại trở nên thụ động. Kỷ nguyên hậu Messi chắc chắn sẽ đầy bão táp, và sức mạnh thực sự của đội tuyển xứ Tango sẽ nằm ở cách họ học bước đi trên chính đôi chân của mình mà không cần sự che chở của "vị thánh" số 10.