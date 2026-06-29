World Cup 2026: Canada tạo kỳ tích phút bù giờ, Hàn Quốc rúng động vì lệnh điều tra Canada lách khe cửa hẹp vào vòng 16 đội trong khi bóng đá Hàn Quốc đối mặt cuộc thanh tra toàn diện từ Chính phủ sau thất bại muối mặt tại vòng bảng World Cup 2026.

Vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại với những kịch bản không tưởng, từ những bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ đến những cuộc khủng hoảng thượng tầng ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào sự trỗi dậy của bóng đá Bắc Mỹ và cơn thịnh nộ từ xứ sở Kim Chi.

Canada tiến vào vòng 16 đội: Bản lĩnh và tranh cãi

Trong trận cầu mang tính sinh tử với Nam Phi, Canada đã chứng minh tại sao họ đang trở thành thế lực mới của khu vực CONCACAF. Tiền vệ Stephen Eustaquio đã sắm vai người hùng với pha lập công duy nhất ở những phút bù giờ hiệp hai, chính thức đưa đội bóng xứ lá phong vào vòng knock-out.

Dù giành chiến thắng, trận đấu không thiếu những khoảnh khắc căng thẳng bên ngoài đường biên. Huấn luyện viên Jesse Marsch đã có màn đối chất nảy lửa với trọng tài chính Joao Pinheiro sau khi Canada bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng trong tình huống Richie Laryea bị phạm lỗi. Sự nóng giận của chiến lược gia người Mỹ lớn đến mức hậu vệ Moise Bombito đã phải can thiệp để tránh một án phạt nặng hơn cho người thầy của mình.

Cơn địa chấn chính trị tại bóng đá Hàn Quốc

Trái ngược với niềm vui của Canada, đội tuyển Hàn Quốc đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng trầm trọng. Sau thất bại bạc nhược tại vòng bảng, Tổng thống Lee Jae Myung đã chính thức yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở cuộc điều tra toàn diện đối với Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Đội tuyển Hàn Quốc để lại hình ảnh thất vọng ở kỳ World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Chính phủ Hàn Quốc nghi ngờ có sự thiếu minh bạch trong quy trình bổ nhiệm nhân sự và ưu tiên lợi ích nhóm thay vì năng lực chuyên môn. Trước áp lực nghẹt thở từ dư luận và giới chức trách, huấn luyện viên Hong Myung-bo đã chính thức đệ đơn từ chức, khép lại một nhiệm kỳ đầy sóng gió.

Kỷ lục bàn thắng và những thuyết âm mưu

World Cup 2026 đang chứng kiến một trong những kỳ đại hội cởi mở nhất lịch sử. Kết thúc vòng bảng, giải đấu đã ghi nhận con số kỷ lục 215 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 2,99 bàn/trận – con số cao nhất kể từ thập niên 1950. Sự bùng nổ này đến từ cả những siêu sao hàng đầu lẫn những đội bóng gây bất ngờ như Cape Verde.

Messi đã ghi 6 bàn tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, sự kịch tính cũng đi kèm với những nghi vấn. Trận hòa 3-3 giữa Algeria và Áo đang bị cộng đồng mạng đặt dấu hỏi lớn. Nhiều ý kiến cho rằng Algeria đã chủ động để thủng lưới ở phút 90+6 nhằm tránh vị trí nhì bảng J, qua đó né tránh đương kim vô địch EURO – Tây Ban Nha ở vòng đấu tới. Biểu hiện kỳ lạ của Riyad Mahrez sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 càng làm tăng thêm tính xác thực cho giả thuyết này.

Lời cảnh báo cho Gareth Southgate và Thomas Tuchel

Tại đại bản doanh của đội tuyển Anh, dù Harry Kane đã đạt cột mốc 11 bàn thắng tại các kỳ World Cup, nhưng sự lo ngại về thể lực của anh đang tăng cao. Cựu danh thủ Wayne Rooney đã công khai chỉ trích việc HLV Thomas Tuchel vắt kiệt sức Kane trong trận đấu với Panama.

Rooney cho rằng việc giữ Kane trên sân đến phút 84 khi tỷ số đã an toàn là một quyết định mạo hiểm không cần thiết. Trong bối cảnh các vòng đấu loại trực tiếp đòi hỏi cường độ cực cao, việc quản lý nhân sự sẽ là chìa khóa để "Tam Sư" có thể tiến sâu tại giải đấu năm nay.