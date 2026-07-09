World Cup 2026: Giá vé lao dốc 60% sau khi Ronaldo và Bồ Đào Nha bị loại Việc Cristiano Ronaldo và đội tuyển Mỹ sớm dừng bước khiến thị trường vé World Cup 2026 đóng băng, buộc FIFA kỳ vọng vào sức hút của Lionel Messi để cứu vãn doanh thu.

Sức hút của Cristiano Ronaldo không chỉ nằm ở những bàn thắng trên sân cỏ mà còn là thước đo giá trị thương mại cho toàn bộ giải đấu. Khi siêu sao người Bồ Đào Nha chính thức khép lại hành trình tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội, một "cơn địa chấn" về tài chính đã ngay lập tức càn quét thị trường vé thứ cấp.

FIFA thất thu khi Bồ Đào Nha sớm bị loại. Ảnh: Reuters.

Thị trường vé đóng băng sau cú sốc kép

Dữ liệu từ nền tảng bán vé TickPick cho thấy một thực trạng ảm đạm đối với các nhà tổ chức. Giá vé cho trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã chứng kiến mức sụt giảm kỷ lục lên tới gần 60%. Từ mức giá đỉnh điểm 2.950 USD, hiện tại người hâm mộ chỉ cần chi khoảng 1.200 USD để sở hữu một chỗ ngồi dõi theo cuộc đối đầu này.

Nguyên nhân không chỉ đến từ việc Ronaldo về nước. Thất bại 1-4 của đội tuyển chủ nhà Mỹ trước Bỉ ở vòng 16 đội cũng là một đòn giáng mạnh vào sức mua của khán giả địa phương. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định sự vắng mặt của Ronaldo mới là yếu tố then chốt làm mất đi tính biểu tượng và sức hút quốc tế của các vòng đấu knock-out tiếp theo.

Ronaldo tạo sức hút kéo khán giả đến sân. Ảnh: Reuters.

Áp lực đè nặng lên vai Lionel Messi

Trong bối cảnh "thỏi nam châm" Ronaldo đã rời cuộc chơi, FIFA và các đối tác thương mại đang dồn mọi sự kỳ vọng vào Lionel Messi. Siêu sao người Argentina hiện là biểu tượng lớn nhất còn sót lại có khả năng đảm bảo doanh thu từ bán vé và các hoạt động kinh doanh đi kèm.

Tầm ảnh hưởng của Messi đã được chứng minh qua những kỷ lục về lượng khán giả tại MLS trong màu áo Inter Miami. Giờ đây, kịch bản lý tưởng nhất cho bộ máy tài chính của FIFA là việc Argentina tiến sâu, thậm chí là góp mặt trong trận chung kết để duy trì sức nóng cho giải đấu trên đất Mỹ.

Phía sau ánh hào quang World Cup

Sự biến động về giá vé một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các cá nhân kiệt xuất đối với kinh tế thể thao hiện đại. Như cuốn sách How to Win the World Cup của Chris Evans đã chỉ ra, vinh quang tại giải đấu lớn nhất hành tinh là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, nhưng sức hút của các ngôi sao mới là thứ giữ chân khán giả trước màn hình và trên khán đài.

Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ khi anh rời khách sạn vào sáng 7/7. Với FIFA, bài toán kinh tế hậu Ronaldo sẽ là một thử thách không nhỏ trong việc duy trì sức hấp dẫn của World Cup 2026 cho đến những phút cuối cùng.