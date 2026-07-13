World Cup 2026: Khi những đế chế cũ thiết lập lại trật tự tại vòng bán kết Lần thứ ba trong lịch sử World Cup, vòng bán kết là cuộc đấu nội bộ của các nhà vô địch. Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina sẵn sàng cho những trận chiến rực lửa.

World Cup 2026 đang đi đến những chương cuối cùng và kịch tính nhất. Sau những bất ngờ ở các vòng đấu trước, trật tự bóng đá thế giới dường như đã được thiết lập lại một cách mạnh mẽ nhất tại vòng bán kết. Cả bốn cái tên lọt vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất năm nay đều là những cựu vương. Dù ai lên ngôi vào ngày cuối cùng, chiếc cúp vàng danh giá chắc chắn sẽ thuộc về một quốc gia sở hữu quá khứ huy hoàng.

Argentina đang là nhà đương kim vô địch. Ảnh: Pro Shots.

Tiếng vọng từ lịch sử: Những tiền lệ hiếm hoi

Trong lịch sử hơn 90 năm của giải vô địch bóng đá thế giới, đây mới chỉ là lần thứ ba kịch bản "bán kết toàn cựu vương" xảy ra. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt của giải đấu, nơi những đội bóng nhỏ luôn sẵn sàng tạo nên địa chấn, nhưng bản lĩnh của các đại gia vẫn là giá trị cốt lõi khi bước vào giai đoạn sinh tử.

Lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện là tại World Cup 1970, cũng trên đất Mexico. Khi đó, bốn đội bóng góp mặt ở bán kết là Brazil, Uruguay, Ý và Tây Đức - tất cả đều đã từng nếm trải vinh quang trước đó. Tại sân vận động Azteca huyền thoại năm ấy, thế giới đã chứng kiến sự thăng hoa tột đỉnh của "Vua bóng đá" Pele cùng đội hình Brazil vĩ đại nhất mọi thời đại. Họ đánh bại Ý trong trận chung kết để giúp Pele trở thành cầu thủ duy nhất lịch sử sở hữu ba chức vô địch thế giới.

Hai mươi năm sau, tại Italy 1990, kịch bản tương tự lặp lại. Bốn "gã khổng lồ" gồm Ý, Argentina, Tây Đức và Anh đã biến vòng bán kết thành một ngày hội của những đế chế bóng đá. Giải đấu kết thúc với hình ảnh Andreas Brehme ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền giúp Tây Đức đăng quang, đánh dấu sự khép lại của một chu kỳ thành công rực rỡ của bóng đá Đức trước khi thống nhất.

Pháp vs Tây Ban Nha: Cuộc đối đầu giữa hai triết lý thượng hạng

Tại mùa hè năm 2026, lịch sử một lần nữa vinh danh những giá trị cũ. Bốn đội bóng Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina đã xuất sắc vượt qua mọi rào cản để ghi tên mình vào bán kết. Đáng chú ý nhất là cặp đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha, được giới chuyên môn đánh giá là trận "chung kết sớm".

Pháp, với hai chức vô địch (1998, 2018), đang khát khao khẳng định vị thế thống trị dưới thời đại của Kylian Mbappe. Đội bóng của Didier Deschamps luôn duy trì được sự thực dụng đáng sợ kết hợp với những cá nhân có khả năng bùng nổ cao. Đối thủ của họ là Tây Ban Nha, "nhà vua" của năm 2010, đội bóng đang trình diễn lối chơi hào hoa và hiện đại nhất giải đấu. Sự tương phản giữa sự lỳ lợm của người Pháp và lối đá kiểm soát của "La Roja" hứa hẹn một màn đấu trí nghẹt thở trên sa bàn chiến thuật.

Anh vs Argentina: Duyên nợ và vũ điệu cuối cùng

Ở nhánh đấu còn lại, một cuộc đối đầu đầy duyên nợ và hận thù giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra. Đây không chỉ là trận đấu giành vé vào chung kết, mà còn là nơi giải quyết những món nợ lịch sử kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nền bóng đá.

Anh đang hướng đến chiếc cúp thứ hai sau 60 năm. Ảnh: Pro Shots.

Argentina, đương kim vô địch và là chủ nhân của ba ngôi sao trên ngực áo (1978, 1986, 2022), đang nỗ lực bảo vệ ngai vàng trong "vũ điệu cuối cùng" của Lionel Messi. Với El Pulga, việc bảo vệ thành công chức vô địch sẽ là lời chia tay không thể hoàn hảo hơn. Đối diện với họ là tuyển Anh, đội bóng vẫn mải miết đi tìm lại ánh hào quang duy nhất từ năm 1966. Sau nhiều năm lỗi hẹn với các danh hiệu lớn, "Tam sư" đang sở hữu một thế hệ tài năng độ chín và khao khát chấm dứt cơn khát vàng kéo dài 60 năm.

Sự hiện diện của các cựu vương ở bán kết World Cup 2026 cho thấy rằng, dù bóng đá có thay đổi về chiến thuật hay công nghệ, thì giá trị của truyền thống và kinh nghiệm ở những trận cầu sinh tử vẫn là yếu tố không thể thay thế. Những đội bóng có DNA vô địch luôn biết cách vượt qua áp lực vào những thời điểm quyết định nhất. Dù kết quả thế nào, World Cup 2026 sẽ kết thúc bằng sự tôn vinh một "nhà vua" với quá khứ vàng son, viết tiếp những trang sử rạng rỡ của bóng đá thế giới.