World Cup 2026: Lộ diện 2 cặp tứ kết đầu tiên với những cuộc đối đầu rực lửa Tuyển Pháp chạm trán hiện tượng Morocco, trong khi Erling Haaland và Na Uy sẽ đối đầu với Tam Sư của Thomas Tuchel tại vòng tứ kết World Cup 2026 đầy kịch tính.

Vòng 1/8 World Cup 2026 đã đi qua được nửa chặng đường, để lại những dư vị cảm xúc trái ngược và những kịch bản khó lường nhất. Sau những màn thư hùng nghẹt thở, người hâm mộ bóng đá thế giới đã chính thức xác định được hai cặp đấu đầu tiên tại vòng tứ kết, nơi những nhà đương kim Á quân Pháp sẽ đối đầu với "kẻ diệt khổng lồ" Morocco, và một Na Uy đang thăng hoa sẽ chạm trán tuyển Anh của Thomas Tuchel.

Tuyển Anh là cái tên mới nhất điền tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Pháp vs Morocco: Sức mạnh hủy diệt đối đầu kỷ luật thép

Cặp tứ kết đầu tiên là màn tái hiện trận bán kết kỳ World Cup trước đó giữa Pháp và Morocco. Les Bleus dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps vẫn đang cho thấy hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng hoàn hảo. Với thành tích toàn thắng từ đầu giải, Pháp tiếp tục thị uy sức mạnh bằng cách đè bẹp Thụy Điển 3-0 và vượt qua một Paraguay đầy lỳ lợm với tỷ số 1-0 ở vòng knock-out.

Điểm tựa lớn nhất của người Pháp chính là hàng công thượng thặng. Kylian Mbappe đang thể hiện phong độ không thể ngăn cản khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 pha lập công, ngang hàng với Lionel Messi và Erling Haaland. Sự hỗ trợ từ Ousmane Dembele và Michael Olise giúp hành lang cánh của Pháp luôn là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ.

Tuy nhiên, đối thủ của họ - Morocco - không phải là cái tên dễ bị bắt nạt. Đại diện Bắc Phi đã chứng minh họ là khắc tinh của các ông lớn khi cầm hòa Brazil và loại Hà Lan sau loạt sút luân lưu cân não. Lối chơi của Morocco dựa trên nền tảng kỷ luật thép, sự cơ động của Achraf Hakimi và khả năng phản công sắc lẹm từ Brahim Diaz hay Soufiane Rahimi. Đây chắc chắn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng vô địch của người Pháp.

Sơ đồ nhánh đấu tính đến thời điểm hiện tại ở World Cup 2026. Ảnh: Fotmob.

Anh vs Na Uy: Cuộc chiến của những số 9 thượng hạng

Trận tứ kết còn lại chứng kiến cuộc đụng độ đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá châu Âu: Na Uy và Anh. Na Uy đang trở thành hiện tượng lớn nhất giải đấu năm nay sau khi đánh bại ứng viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8. Trước đó, họ cũng vượt qua Bờ Biển Ngà bằng bản lĩnh của những ngôi sao, đặc biệt là Erling Haaland.

Haaland, với 7 bàn thắng, đang cho thấy tại sao anh là tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng của chân sút thuộc biên chế Manchester City sẽ là bài toán nan giải cho hàng phòng ngự Tam Sư, đặc biệt khi họ vừa mất trung vệ Jarell Quansah vì thẻ đỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Anh của Thomas Tuchel cũng đã phải trải qua những giây phút "tim đập chân run". Họ lội ngược dòng trước CHDC Congo nhờ cú đúp của Harry Kane và mới đây nhất là chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico trong thế thiếu người. Harry Kane, với 6 bàn thắng, đang bám sát Haaland trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Trận đấu này không chỉ là tấm vé vào bán kết, mà còn là cuộc phân tài cao thấp giữa hai trung phong xuất sắc nhất thế giới đương đại.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Thời gian Cặp đấu 03:00 - 10/07 Pháp vs Morocco 04:00 - 12/07 Na Uy vs Anh

Hai cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Liệu bản lĩnh của các ông lớn như Pháp, Anh sẽ lên tiếng, hay những câu chuyện cổ tích mang tên Morocco và Na Uy sẽ tiếp tục được viết tiếp trên đất Mỹ, Canada và Mexico?