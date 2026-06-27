World Cup 2026: Lộ diện 28 anh tài và những cuộc đối đầu rực lửa tại vòng 32 đội Vòng bảng World Cup 2026 dần đi đến hồi kết, xác định 28 đội bóng đi tiếp cùng những cặp đấu knock-out đầu tiên đầy kịch tính như Brazil - Nhật Bản hay Hà Lan - Morocco.

Cục diện World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi 9 trên tổng số 12 bảng đấu đã chính thức hạ màn. Với thể thức mới, vòng 32 đội (vòng 1/16) hứa hẹn sẽ là những cuộc đấu trí nghẹt thở, nơi không có chỗ cho những sai lầm. Hiện tại, 28 cái tên xuất sắc nhất đã được xác định, cùng với đó là 9 cặp đấu knock-out đầu tiên lộ diện với nhiều kịch bản khó lường.

World Cup 2026 đã tìm ra 28 cái tên đi tiếp và 9/16 cặp đấu ở vòng 32 đội. Ảnh: ABP Live.

Nhánh đấu tử thần: Thử thách cho các ông lớn châu Âu

Tuyển Đức, sau khi giành ngôi nhất bảng E, sẽ bước vào cuộc đối đầu với Paraguay - đại diện đứng thứ 3 bảng D. Dù sở hữu dàn nhân sự chất lượng dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann, "Cỗ xe tăng" vẫn để lại những dấu hỏi lớn sau thất bại trước Ecuador ở vòng bảng. Lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật của Paraguay chắc chắn sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng của người Đức.

Nếu vượt qua thử thách Nam Mỹ, tuyển Đức có khả năng sẽ đụng độ nhà vô địch năm 2018 - tuyển Pháp. Đoàn quân của Kylian Mbappe đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với thành tích toàn thắng tại bảng I. Đối thủ của họ ở vòng 32 đội là Thụy Điển. Dù sở hữu bộ ba tấn công khét tiếng tại Ngoại hạng Anh gồm Viktor Gyokeres, Alexander Isak và Anthony Elanga, nhưng hàng thủ lỏng lẻo (từng để thua Hà Lan 1-5) khiến Thụy Điển bị đánh giá thấp hơn nhiều so với "Gà trống Gô-loa".

Ở cùng nhánh đấu này, các cặp đấu giữa Canada vs Nam Phi và Hà Lan vs Morocco cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Hà Lan và Morocco đều đang duy trì mạch bất bại, hứa hẹn tạo nên một màn so tài chiến thuật đỉnh cao giữa bóng đá tổng lực châu Âu và sự thực dụng đầy biến ảo của đại diện Bắc Phi.

Áp lực cho các đội chủ nhà và sự trỗi dậy của những thế lực mới

Hai đội chủ nhà Mỹ và Canada đều đang đối mặt với những bài toán khó. Tuyển Mỹ sẽ chạm trán Bosnia & Herzegovina trong bối cảnh vừa nhận thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ. HLV Mauricio Pochettino cần nhanh chóng siết lại hàng thủ nếu không muốn sớm dừng bước trước các đại diện châu Âu đầy thực dụng.

Tuyển Bỉ giành vị trí nhất bảng G sau thắng lợi 5-1 trước New Zealand. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, tuyển Bỉ sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước New Zealand đã khẳng định vị thế ứng viên vô địch. Kevin De Bruyne và các đồng đội đang chờ đợi đối thủ là đội xếp thứ 3 từ các bảng A, I hoặc J. Sự ổn định của "Quỷ đỏ" là lời cảnh báo đanh thép cho bất kỳ đối thủ nào phải đối đầu với họ ở vòng knock-out.

Đại chiến Brazil - Nhật Bản và hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina

Tâm điểm của vòng 32 đội có lẽ là cuộc đụng độ giữa Brazil và Nhật Bản. "Samurai Xanh" với lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu quật cường sẽ là thử thách cực đại cho Selecao. Nếu giành chiến thắng, Brazil sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy - nơi Erling Haaland và Martin Odegaard đang sẵn sàng bùng nổ.

Đương kim vô địch Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch knock-out bằng cuộc đối đầu với Cape Verde - đội bóng gây bất ngờ lớn khi vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tham dự. Một nhánh đấu khác cũng rất đáng chú ý là màn so tài giữa Australia và Ai Cập, hai tập thể đã thể hiện sự lỳ lợm đáng nể ở vòng bảng.

Bên cạnh những cặp đấu đã xác định, 10 đội tuyển khác gồm Tây Ban Nha, Mexico, Thụy Sĩ, Ecuador, Senegal, Anh, Ghana, Colombia và Bồ Đào Nha cũng đã chắc suất đi tiếp và đang chờ đợi kết quả cuối cùng từ các bảng đấu còn lại để xác định đối thủ của mình.