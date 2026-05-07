World Cup 2026: Morocco tiến vào tứ kết, Ibrahimovic chỉ trích Ronaldo và bước ngoặt Jurgen Klopp Morocco khẳng định sức mạnh trước Canada để giành vé vào tứ kết, trong khi Zlatan Ibrahimovic gây bão với nhận định về Ronaldo. Jurgen Klopp cũng xác nhận đàm phán dẫn dắt tuyển Đức.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang chứng kiến những thái cực đối lập: sự vươn mình mạnh mẽ của những thế lực mới và những rạn nứt từ các biểu tượng cũ. Trong khi Morocco tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào những phát ngôn đanh thép từ các huyền thoại và những chuyển động quan trọng trên băng ghế huấn luyện.

Morocco và bản sắc chiến thuật thực dụng

Đội tuyển Morocco đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Canada. Ngôi sao Azzedine Ounahi đã có một ngày thi đấu thăng hoa với cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên, linh hồn trong lối chơi của đại diện Bắc Phi phải kể đến sự điều tiết từ Achraf Hakimi và Brahim Diaz – những người đã cung cấp các đường kiến tạo sắc lẹm để kết liễu đối thủ.

Trái ngược với niềm vui của Morocco, HLV Jesse Marsch của Canada đã không giấu nổi sự thất vọng xen lẫn chút mỉa mai về phong cách chơi bóng của đối thủ. Chiến lược gia này khẳng định ông thà chấp nhận thất bại với lối chơi tấn công cống hiến của Canada còn hơn là giành chiến thắng bằng cách phòng ngự lùi sâu.

"Thật là một đặc ân cho người hâm mộ khi được cổ vũ cho một đội bóng luôn khao khát thi đấu và không biết đến khái niệm phòng ngự tiêu cực," HLV Jesse Marsch chia sẻ. Dù vậy, kết quả thực tế cho thấy sự thực dụng của Morocco đang mang lại hiệu quả tối đa tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Canana dừng bước ở World Cup sau trận thua Ma-rốc. Ảnh: Getty Images.

Brazil và lời giải cho bài toán Erling Haaland

Trước thềm cuộc đối đầu với Na Uy tại East Rutherford, HLV Carlo Ancelotti đã xua tan những lo ngại về việc làm thế nào để phong tỏa "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland. Với kinh nghiệm dày dạn tại Real Madrid và đội tuyển Brazil, Ancelotti cho rằng các học trò của ông đã quá hiểu phong cách thi đấu của tiền đạo này.

Chiến lược gia người Ý nhấn mạnh rằng Brazil sẽ không triển khai bất kỳ kế hoạch đặc biệt nào mang tên "chống Haaland". Thay vào đó, Selecao sẽ tập trung vào hệ thống phòng ngự khu vực và sự liên kết giữa các trung vệ vốn đã có nhiều năm đối đầu với tiền đạo của Manchester City tại cấp độ câu lạc bộ.

"Tôi không cần phải bảo các học trò phải phòng ngự ra sao trước Haaland. Họ đã đối đầu với cậu ấy nhiều lần và biết rõ mình cần làm gì," Ancelotti khẳng định đầy tự tin.

Ronaldo không còn được sung mãn như trước. Ảnh: Getty Images.

Ibrahimovic và những chỉ trích nhắm vào cái tôi của Ronaldo

Trong khi Bồ Đào Nha vẫn đang tiến bước, nội bộ đội bóng này lại bị đặt dưới kính hiển vi sau những nhận xét cay nghiệt từ Zlatan Ibrahimovic. Cựu danh thủ người Thụy Điển cho rằng việc Cristiano Ronaldo vẫn giữ suất đá chính ở tuổi 41 là một sự "điên rồ" được thúc đẩy bởi nỗi hoài niệm hơn là giá trị chuyên môn thực tế.

Ibrahimovic không ngần ngại dùng từ "con tin" để mô tả việc Ronaldo đang kìm hãm sự phát triển của thế hệ đàn em, tiêu biểu là Goncalo Ramos – người đã phải ngồi dự bị dù có phong độ ghi bàn ấn tượng. Theo Zlatan, hào quang quá khứ đang che mờ đi sự thật rằng Ronaldo đã mất đi cảm giác bóng và sự cơ động cần thiết ở cường độ World Cup.

Nỗi lo của Argentina và bước ngoặt từ Jurgen Klopp

Ở một diễn biến khác, đương kim vô địch Argentina vừa trải qua một phen hú vía trước Cape Verde. Chiến thắng 3-2 sau 120 phút thi đấu đã bộc lộ những lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự của Albiceleste. Chuyên gia Ian Wright nhận định rằng nếu không sớm cải thiện sự tập trung, Argentina sẽ gặp rắc rối lớn khi đối đầu với những đội bóng có đẳng cấp cao hơn.

Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, thông tin Jurgen Klopp xác nhận đang đàm phán để dẫn dắt đội tuyển Đức đã tạo nên một cơn địa chấn. Sau khi Julian Nagelsmann từ chức, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã nhanh chóng tiếp cận cựu thuyền trưởng Liverpool. Klopp thừa nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra nhanh chóng và ông sẵn sàng cho thử thách tái thiết Die Mannschaft.

Ngoài ra, thông tin về việc Frenkie de Jong phải nén đau, tiêm thuốc giảm đau để thi đấu cho Hà Lan cũng gây lo ngại cho câu lạc bộ Barcelona. Sự hy sinh này giúp Hà Lan vượt qua vòng bảng nhưng đang đặt tương lai thể lực của tiền vệ này vào tình trạng báo động đỏ sau khi giải đấu kết thúc.