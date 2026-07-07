World Cup 2026: Nghị sĩ Anh học theo Donald Trump can thiệp án treo giò của Quansah Thượng nghị sĩ Noah Law gây bất ngờ khi gửi thư đề nghị FIFA tạm hoãn án treo giò cho Quansah tại World Cup 2026. Cùng lúc, Jamal Musiala phải phẫu thuật và Neymar chịu thiệt hại thương mại.

World Cup 2026 không chỉ nóng bỏng trên sân cỏ mà còn chứng kiến những diễn biến bất ngờ trên bàn nghị sự. Mới đây, một chính trị gia người Anh đã có động thái gây tranh cãi khi cố gắng đảo ngược án phạt kỷ luật cho trung vệ trẻ Jarell Quansah bằng cách viện dẫn một tiền lệ liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nỗ lực giải cứu Quansah theo kịch bản của Donald Trump

Thượng nghị sĩ Quốc hội Anh Noah Law đã chính thức gửi thư tới Chủ tịch Gianni Infantino của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) để can thiệp về trường hợp thẻ đỏ của Quansah. Trung vệ này đã bị truất quyền thi đấu trong trận đấu với Mexico tại vòng 1/8, khiến đội hình của đại diện xứ sở sương mù chịu tổn thất nghiêm trọng.

Quansah nhận thẻ đỏ trước Mexico

Trong bức thư gửi FIFA, ông Noah Law thừa nhận phán quyết của trọng tài là chính xác về mặt kỹ thuật nhưng lập luận rằng hình phạt nên được tạm hoãn. Đáng chú ý, vị nghị sĩ này đã dẫn chứng trường hợp của Folarin Balogun bên phía đội tuyển Mỹ - người được cho là đã nhận được sự ủng hộ tương tự từ phía chính quyền Donald Trump để tiếp tục thi đấu.

"Tôi đồng ý rằng Quansah xứng đáng nhận thẻ đỏ trong tình huống này. Tuy nhiên, tôi tin rằng hình phạt có thể được tạm hoãn cho tới hết World Cup để đảm bảo tính cạnh tranh, tương tự như cách FIFA đã xử lý với trường hợp của Balogun," ông Law nhấn mạnh trong thư.

Jamal Musiala phẫu thuật ngay sau khi Đức rời giải

Trong khi nội bộ đội tuyển Anh xôn xao vì án treo giò, đội tuyển Đức cũng nhận tin không vui về tình hình nhân sự. Ngay sau khi "Cỗ xe tăng" bị loại khỏi World Cup 2026, Jamal Musiala đã phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để xử lý chấn thương dai dẳng.

Theo thông tin từ CLB Bayern Munich, ca phẫu thuật nhằm loại bỏ một tấm kim loại trong bàn chân của tiền vệ này. Đây là thiết bị y tế được đặt vào để ổn định vết gãy xương mà Musiala gặp phải từ kỳ FIFA Club World Cup 2025. Việc phải thi đấu với cường độ cao tại World Cup đã khiến vết thương trở nên trầm trọng, buộc các bác sĩ phải can thiệp ngay lập tức khi hành trình của tuyển Đức khép lại.

Neymar và cú sốc thương mại sau thất bại của Brazil

Thất bại của Brazil tại vòng 1/8 không chỉ là nỗi đau thể thao mà còn là một thảm họa kinh tế đối với cá nhân Neymar. Theo báo chí Brazil, siêu sao này đã hoàn tất việc ký kết và ghi hình ít nhất 8 hợp đồng quảng cáo lớn trước khi lên đường sang Mỹ dự giải.

Điểm mấu chốt nằm ở chỗ tất cả các kịch bản quảng cáo này đều được xây dựng dựa trên giả định Brazil sẽ lên ngôi vô địch World Cup 2026. Với việc "Selecao" dừng bước sớm, hàng loạt video quảng cáo đắt giá của Neymar hiện đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ hoặc phải biên tập lại hoàn toàn, gây thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu USD cho các đối tác và bản thân cầu thủ này.

Biến động thượng tầng bóng đá Hàn Quốc: Park Ji Sung rút lui

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