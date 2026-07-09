Vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ xác định tám đội góp mặt ở tứ kết mà còn góp phần định hình cuộc đua vô địch với ưu thế của các đại diện châu Âu.

Lionel Messi đã sút hỏng penalty khiến Argentina đối mặt với nguy cơ bị loại, nhưng cũng chính tiền đạo số 10 vực dậy đội nhà bằng các pha kiến tạo thành bàn và một siêu phẩm, giúp Argentina giành vé đi tiếp. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đánh giá của Al Jazeera, sáu trong tám suất vào tứ kết thuộc về các đại diện châu Âu, cho thấy ưu thế ngày càng rõ nét của bóng đá lục địa già ở giai đoạn loại trực tiếp. Trong khi đó, Argentina và Maroc là hai đội tuyển ngoài UEFA duy nhất còn thi đấu, qua đó duy trì hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

Không chỉ phản ánh tương quan lực lượng giữa các ứng viên, vòng 1/8 còn mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Từ màn trình diễn thuyết phục của các đội bóng hàng đầu, sự tỏa sáng của những ngôi sao cho đến các điều chỉnh chiến thuật và những tranh cãi về công tác trọng tài, tất cả đã góp phần định hình cục diện cuộc đua tới cúp vàng.

Các đội bóng châu Âu khẳng định đẳng cấp

Nếu vòng bảng còn xuất hiện nhiều bất ngờ, thì vòng 1/8 đã chứng kiến các đội bóng hàng đầu của châu Âu dần thể hiện đúng đẳng cấp.

Đội tuyển Anh có màn trình diễn thuyết phục trước Mexico ngay tại Mexico City. Đội chủ nhà kỳ vọng lợi thế sân bãi, bầu không khí loãng cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt sẽ tạo khác biệt, nhưng thực tế diễn ra theo chiều ngược lại. Hàng thủ Mexico không thể theo kịp tốc độ và khả năng bứt phá của Jude Bellingham, người ghi hai bàn chỉ trong hai phút, cũng như Anthony Gordon, cầu thủ mang về quả phạt đền để Harry Kane ấn định chiến thắng 3-1 cho “Tam sư”.

Cầu thủ Harry Kane (trái) đội tuyển Anh nỗ lực kiểm soát bóng trước sức ép của cầu thủ Mexico. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bồ Đào Nha giúp La Roja có trận giữ sạch lưới thứ năm tại World Cup 2026, qua đó xóa đi những hoài nghi về khả năng phòng ngự trước giải đấu. Trên hàng công, Mikel Oyarzabal vẫn duy trì phong độ ổn định với bốn bàn thắng, còn tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục đóng góp vào lối chơi dù mới có một pha lập công.

Bỉ cũng phát đi thông điệp mạnh mẽ bằng chiến thắng 4-1 trước Mỹ. “Quỷ đỏ” hóa giải hoàn toàn lối chơi pressing của đối thủ bằng những đường chuyền dài từ thủ môn Thibaut Courtois, khai thác hiệu quả hai biên với Dodi Lukebakio và Leandro Trossard, đồng thời liên tục tạo điều kiện để Charles De Ketelaere dứt điểm. Những sai lầm trong khâu phòng ngự của Mỹ càng khiến cách biệt được nới rộng.

Đội tuyển Mỹ từng gây ấn tượng khi đánh bại Bosnia và Herzegovina, trở thành đội bóng nước này đầu tiên kể từ năm 2002 vượt qua một đại diện châu Âu tại World Cup. Tuy nhiên, họ không duy trì được sự hiệu quả khi đối đầu các đối thủ mạnh hơn như Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Bỉ.

Liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Folarin Balogun, Mỹ đã khiếu nại lên FIFA và thành công trong việc được hủy án phạt. Dù vậy, quyết định này không làm thay đổi cục diện trận đấu. Tiền đạo Romelu Lukaku thậm chí còn ăn mừng bằng một điệu nhảy được cho là lấy cảm hứng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đội tuyển châu Âu duy nhất phải dừng bước ở vòng 1/8 là Bồ Đào Nha sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo.

Argentina và Maroc – Hai ngoại lệ còn lại

Trong bối cảnh các đội tuyển châu Âu áp đảo, Argentina và Maroc trở thành hai đại diện ngoài UEFA còn góp mặt ở tứ kết.

Maroc không cần đến Ismael Saibari trong chiến thắng 3-0 trước Canada. Đội bóng Bắc Phi đã đứng vững trước sức ép trong hiệp một trước khi tận dụng hiệu quả những khoảng trống sau giờ nghỉ để giành chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, nếu muốn tái lập thành tích vào bán kết như tại World Cup 2022, “Những chú sư tử Atlas” nhiều khả năng sẽ cần sự trở lại của tiền vệ này. Bên cạnh đó, sự trưởng thành của Soufiane Rahimi cũng mang đến thêm một phương án tấn công cho đại diện châu Phi.

Tiền vệ Azzedine Ounahi (trái) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Maroc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Argentina cũng giành vé đi tiếp, nhưng chiến thắng 3-2 trước Ai Cập cho thấy đội bóng Nam Mỹ vẫn còn những vấn đề cần giải quyết. Hàng phòng ngự của Albiceleste tiếp tục để lộ khoảng trống trước các đối thủ châu Phi, trong khi đội bóng vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng tạo khác biệt của Lionel Messi.

Dù đá hỏng một quả phạt đền, Messi vẫn ghi bàn quyết định để đưa Argentina vào tứ kết, một lần nữa khẳng định vai trò không thể thay thế. Tuy nhiên, việc Ai Cập nhiều thời điểm tạo ra sức ép đáng kể cũng cho thấy Argentina không còn duy trì được sự áp đảo như kỳ vọng.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Hossam Hassan cho rằng một số quyết định của tổ trọng tài đã mang lại lợi thế cho Argentina. Theo ông, đội bóng Bắc Phi phải chịu bất lợi từ những tình huống gây tranh cãi, và đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những ý kiến như vậy tại giải đấu.

Những ứng viên dừng bước đầy tiếc nuối

Không phải mọi ứng viên hàng đầu đều vượt qua được thử thách ở vòng đấu loại trực tiếp.

Brazil, nhà vô địch thế giới 5 lần, đã trở thành cựu vương tiếp theo phải chia tay World Cup 2026, sau khi Italy không vượt qua vòng loại và Đức bị loại từ vòng 32 đội. Đội bóng từng năm lần vô địch thế giới tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng trước Na Uy lên năm trận, với ba thất bại và hai trận hòa.

Brazil tạo ra không ít cơ hội trong trận thua 1-2 nhưng đã Bruno Guimaraes đá hỏng phạt đền, còn Endrick bỏ lỡ tình huống đối mặt. Neymar chỉ ghi được bàn thắng trên chấm 11 m ở phút bù giờ thứ 10, và đó nhiều khả năng cũng là lần cuối anh để lại dấu ấn tại một kỳ World Cup. Tiền đạo kỳ cựu khép lại sự nghiệp World Cup với chín bàn thắng sau bốn lần tham dự.