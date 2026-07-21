World Cup 2026: Tây Ban Nha lên ngôi và di sản đầy mâu thuẫn của kỷ nguyên 48 đội Vượt qua những tranh cãi về thương mại hóa và sự can thiệp chính trị, Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế nhà vua mới của bóng đá thế giới tại một kỳ đại hội giàu nhất lịch sử nhưng cũng đầy rẫy bất cập.

World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuyết phục thuộc về Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của chiếc cúp vàng là một kỳ đại hội đầy rẫy những mâu thuẫn giữa giá trị thể thao thuần túy và tham vọng thương mại hóa tột độ của FIFA.

Sức mạnh tập thể của Tây Ban Nha và sự thoái trào của các siêu sao

Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới không dựa vào một cá nhân kiệt xuất đơn lẻ mà nhờ sức mạnh tập thể vượt trội. Những ngôi sao trẻ như Nico Williams hay Lamine Yamal đã trình diễn một thứ bóng đá rực lửa, khẳng định giá trị của niềm tự hào dân tộc và sự kế thừa bài bản. Lối chơi của "La Roja" là sự kết hợp giữa kỹ thuật thượng thừa và khả năng áp sát hiện đại, biến họ thành một cỗ máy chiến thắng không thể ngăn cản.

Tây Ban Nha vô địch một cách xứng đáng. Ảnh: Getty.

Đối lập với sự tươi mới của Tây Ban Nha là hình ảnh bạc nhược của Argentina. Đội bóng Nam Mỹ bộc lộ sự suy thoái rõ rệt khi quá phụ thuộc vào các siêu sao đã bước sang sườn dốc sự nghiệp. Hành trình của họ khép lại trong thất vọng bằng một trận cầu nhạt nhẽo và màn ẩu đả bạo lực sau tiếng còi mãn cuộc, đánh dấu một nốt trầm buồn cho nhà cựu vương.

Bài toán 48 đội: Doanh thu kỷ lục đối đầu chất lượng chuyên môn

Việc mở rộng quy mô lên 48 đội đã giúp FIFA thu về con số kỷ lục 15 tỷ đô la doanh thu. Về mặt chuyên môn, giải đấu ghi nhận những khoảnh khắc lịch sử từ các đội bóng nhỏ như Cape Verde, chứng minh rằng khoảng cách trình độ đang dần được thu hẹp. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự phình to này là thể lực của các cầu thủ bị bào mòn nghiêm trọng.

Để tiến đến trận chung kết, các đội bóng phải thi đấu tới 8 trận. Hệ quả là dàn sao hàng đầu thế giới rơi vào tình trạng suy kiệt, dẫn đến việc không có bất kỳ cầu thủ tên tuổi nào ghi bàn kể từ vòng bán kết. Bên cạnh đó, giải đấu cũng bị đánh giá là thiếu chiều sâu chiến thuật. Các hệ thống phòng ngự và áp sát thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu tổ chức. Sự bế tắc của Thomas Tuchel cùng đội tuyển Anh là minh chứng rõ nét nhất cho thấy những triết lý thành công ở cấp câu lạc bộ không dễ dàng được áp dụng vào môi trường đội tuyển khắc nghiệt.

World Cup của giới siêu giàu và những rào cản tại Mỹ

Trên khán đài, người hâm mộ từ Scotland hay Algeria đã tạo nên bầu không khí lễ hội thực thụ. Thế nhưng, trải nghiệm của đa số cổ động viên lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí đắt đỏ và hạ tầng giao thông bất cập tại Mỹ. Việc phụ thuộc quá lớn vào ô tô khiến việc di chuyển trở thành cơn ác mộng tài chính.

Nhiều CĐV than phiền vì mức giá đắt đỏ tại Mỹ. Ảnh: Getty.

Ngoại trừ một số thành phố có khả năng đi bộ như Atlanta, chi phí lưu trú và đi lại tại các địa điểm khác đã tạo ra gánh nặng khổng lồ. FIFA dưới thời Chủ tịch Gianni Infantino cũng đối mặt với làn sóng chỉ trích khi đẩy giá vé lên mức không tưởng, với những vị trí ngồi VIP có giá lên tới 1 triệu đô la, trực tiếp đẩy những cổ động viên chân chính ra xa khỏi sân vận động.

Khi bóng đá trở thành show diễn giải trí thương mại

Trận chung kết tại sân MetLife đã gây tranh cãi lớn khi bị biến thành một show giải trí hơn là một trận tranh hùng thể thao. FIFA đã phá vỡ các quy tắc truyền thống khi kéo dài giờ nghỉ giữa hiệp lên hơn 27 phút để phục vụ màn trình diễn của Justin Bieber và các bài phát biểu dài dòng của những nhân vật nổi tiếng như Tom Cruise.

Bên cạnh đó, những bê bối chính trị cũng phủ bóng lên giải đấu. Mối quan hệ giữa FIFA và các chính khách, vụ việc trọng tài Omar Artan bị từ chối nhập cảnh hay những quyết định bất thường liên quan đến thẻ đỏ của Folarin Balogun đã tạo nên những tiền lệ nguy hiểm cho tính minh bạch của bóng đá thế giới.

Dẫu vậy, giữa những toan tính thương mại, vẻ đẹp thuần túy của môn thể thao vua vẫn kịp lóe sáng. Hình ảnh tiền vệ Rodri dừng lại để trao chiếc cúp vàng cho một cổ động viên trẻ ngồi xe lăn đã nhắc nhở tất cả về giá trị nhân văn thực sự của bóng đá. World Cup 2026 có thể là một thắng lợi về mặt tài chính, nhưng những góc khuất hậu trường sẽ là bài học lớn cho tương lai của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.