World Cup 2026 thiết lập kỷ lục thương hiệu 5,2 tỷ USD Giá trị thương hiệu World Cup tăng vọt 244% nhờ sự bùng nổ doanh thu tài trợ và bản quyền, cùng lúc Rodri được Ibrahimovic ca ngợi là nhân tố giúp bóng đá đẹp lên ngôi.

Sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ dừng lại ở những màn so tài trên sân cỏ mà còn thể hiện qua những con số tài chính ấn tượng. Theo báo cáo mới nhất từ Brand Finance Africa, giá trị thương hiệu của World Cup đã chính thức chạm mốc 5,2 tỷ USD, đánh dấu một bước tiến khổng lồ trong bản đồ kinh tế thể thao toàn cầu.

Kỷ lục thương mại và sự tăng trưởng phi mã

Con số 5,2 tỷ USD cho thấy sự tăng trưởng kinh ngạc lên đến 244% so với giá trị 1,5 tỷ USD được ghi nhận tại kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi. Sự bùng nổ này phản ánh chiến lược thương mại hiệu quả và sức hút không biên giới của giải đấu khi được tổ chức tại khu vực Bắc Mỹ.

Giá trị thương hiệu của World Cup tăng trưởng mạnh mẽ qua các kỳ đại hội.

Phân tích sâu hơn về cơ cấu doanh thu, các chuyên gia chỉ ra rằng các hợp đồng tài trợ và thương mại đóng vai trò then chốt khi đóng góp tới 1,9 tỷ USD. Bản quyền phát sóng – vốn là "con gà đẻ trứng vàng" của FIFA – xếp thứ hai với 1,8 tỷ USD. Doanh thu từ bán vé đạt 809 triệu USD, trong khi các khoản thu phụ trợ khác đóng góp 313 triệu USD vào tổng ngân sách giải đấu.

Rodri và sự công nhận từ Zlatan Ibrahimovic

Bên cạnh những con số tài chính, chất lượng chuyên môn tại World Cup cũng nhận được sự tán dương từ giới mộ điệu. Sau chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp tại bán kết, cựu tiền đạo lừng danh Zlatan Ibrahimovic đã không tiếc lời ca ngợi Rodri – người được coi là linh hồn trong lối chơi của La Roja.

Chia sẻ trên Fox Sports, Ibrahimovic nhấn mạnh: "Rodri có mặt ở khắp mọi nơi. Một trận đấu tuyệt vời và một cầu thủ xuất sắc. Anh ấy có thể không luôn được đánh giá đúng tầm, nhưng tầm ảnh hưởng của anh ấy là không thể phủ nhận. Bóng đá đẹp đã chiến thắng ngày hôm nay". Sự thừa nhận của một cá tính lớn như Ibrahimovic cho thấy vai trò của Rodri đã vượt ra khỏi những thống kê thông thường, trở thành biểu tượng cho sự cân bằng và trí tuệ trên sân cỏ.

An ninh thắt chặt quanh ngôi sao trẻ Lamine Yamal

Trong khi Tây Ban Nha đang tận hưởng niềm vui chiến thắng, một sự cố đáng chú ý đã xảy ra tại quê nhà của thần đồng Lamine Yamal. Theo Euro News, ngôi nhà của tiền đạo này tại Esplugues de Llobregat, Barcelona đã trở thành mục tiêu của một vụ đột nhập bất thành.

Hệ thống camera giám sát đã phát hiện hai kẻ bịt mặt cố gắng leo tường rào vào thời điểm cầu thủ 19 tuổi đang thi đấu tại Bắc Mỹ. Nhờ sự cảnh giác cao độ của đội ngũ an ninh riêng, âm mưu này đã bị chặn đứng trước khi những kẻ đột nhập kịp gây ra thiệt hại. Hiện tại, lực lượng cảnh sát Mossos d'Esquadra đang ráo riết truy tìm tung tích các nghi phạm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình ngôi sao trẻ này.