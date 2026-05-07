World Cup 2026: Thống kê kỳ lạ từ thất bại của Nhật Bản chỉ ra tân vương thế giới Sau khi Nhật Bản dừng bước trước Brazil tại vòng 1/16, một quy luật kéo dài suốt 24 năm đang mở ra cơ hội vô địch cho những đối thủ đối đầu với Selecao ở nhánh đấu này.

Hành trình của ĐT Nhật Bản tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại trước ĐT Brazil ở vòng 1/16. Dù nỗi buồn bị loại vẫn còn đó, nhưng "Những chiến binh Samurai xanh" vô tình để lại một chỉ dấu quan trọng cho cuộc đua vô địch năm nay. Một thống kê kéo dài qua 4 kỳ World Cup liên tiếp đang chỉ ra rằng: Đội bóng nào đánh bại được đối thủ đã thắng Nhật Bản ở vòng knock-out sẽ bước lên đỉnh vinh quang.

Lời nguyền Samurai xanh và chu kỳ 24 năm

Thất bại trước Brazil đánh dấu lần thứ năm đại diện châu Á vượt qua vòng bảng nhưng vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra một quy luật bất thành văn đầy thú vị: Kể từ năm 2002, đội bóng nào vượt qua được đối thủ đã thắng Nhật Bản ở vòng knock-out đều trở thành nhà vô địch thế giới.

Lần đầu tiên quy luật này xuất hiện là tại World Cup 2002. Nhật Bản thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 tại vòng 1/8. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ dừng bước trước Brazil ở bán kết với cùng tỷ số, và "Những vũ công Samba" đã đăng quang sau đó. Đến năm 2010, kịch bản tương tự lặp lại khi Nhật Bản thua Paraguay trên chấm luân lưu. Paraguay sau đó gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha tại tứ kết, mở đường cho đội bóng xứ Bò tót tiến thẳng đến chức vô địch.

Từ nỗi đau của người Bỉ đến vinh quang của Messi

World Cup 2018 chứng kiến trận thua ngược đầy tiếc nuối 2-3 của Nhật Bản trước ĐT Bỉ tại vòng 1/8. Ở vòng đấu sau đó, ĐT Bỉ đã đánh bại Brazil nhưng lại để thua 0-1 trước Pháp ở bán kết. Kết quả, "Gà trống Gaulois" lên ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước Croatia trong trận chung kết. Quy luật này một lần nữa được khẳng định tại Qatar năm 2022.

Khi đó, Nhật Bản gục ngã trước Croatia trong loạt sút luân lưu cân não. Luka Modric cùng các đồng đội tiến vào bán kết nhưng bị Argentina của Lionel Messi khuất phục. Cuối cùng, "Những vũ công Tango" đã nâng cao chiếc cúp vàng danh giá sau trận chung kết nghẹt thở với đương kim vô địch Pháp.

Cơ hội lịch sử cho Na Uy, Anh và Argentina

Dựa trên quy luật này, sự chú ý tại World Cup 2026 đang đổ dồn vào ĐT Brazil – đội vừa loại Nhật Bản ở vòng 1/16. Theo phân nhánh thi đấu, ĐT Na Uy đang đứng trước cơ hội lớn nếu họ có thể vượt qua Brazil ở vòng đấu tiếp theo. Nếu Erling Haaland và các đồng đội tạo nên bất ngờ trước Selecao, họ sẽ trở thành ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương theo đúng "dớp" lịch sử.

Không chỉ Na Uy, hai ông lớn khác là ĐT Anh và ĐT Argentina cũng đang nằm trong diện có thể hưởng lợi từ thống kê này do nằm chung nhánh tứ kết và bán kết. Đội bóng nào đủ bản lĩnh để loại Brazil hoặc vượt qua đội đã thắng Brazil sẽ nắm trong tay cơ hội lớn để bước lên bục vinh quang.

Tất nhiên, đây vẫn là những thống kê mang tính tham khảo và World Cup 2026 đã thay đổi thể thức với sự xuất hiện của vòng 1/16 thay vì vòng 1/8 như trước. Tuy nhiên, tính chu kỳ và những sự trùng hợp kỳ lạ luôn là một phần tạo nên sức hấp dẫn của bóng đá thế giới. Người hâm mộ đang chờ đợi liệu quy luật Samurai xanh có tiếp tục linh ứng tại giải đấu năm nay hay không.