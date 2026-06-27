World Cup 2026 xác định 9 cặp đấu vòng 32 đội: Brazil đại chiến Nhật Bản 9 trên 16 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026 đã lộ diện sau loạt trận sáng 27/6. Brazil đối đầu Nhật Bản, trong khi Argentina chạm trán hiện tượng Cape Verde.

Vòng bảng World Cup 2026 đang đi đến những kịch bản khó lường nhất, thiết lập nên một cục diện vòng knock-out đầy rẫy những toan tính chiến thuật và cả những bất ngờ chấn động. Tính đến sáng 27/6, bức tranh vòng 32 đội đã hoàn thiện được hơn một nửa với 9 cặp đấu chính thức được xác nhận, hứa hẹn những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các nền bóng đá đại diện cho nhiều phong cách khác nhau.

Tâm điểm Brazil - Nhật Bản và bài kiểm tra bản lĩnh cho các ông lớn

Cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản vào ngày 30/6 tới đây được xem là tâm điểm của giai đoạn đầu vòng loại trực tiếp. Đại diện Nam Mỹ tiến vào vòng knock-out với vị thế đội nhất bảng, phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ. Tuy nhiên, Nhật Bản không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đại diện châu Á thi đấu ổn định và kỷ luật nhất giải đấu năm nay.

Đã xác định 9/16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026. Đồ họa: 433.

Trong khi đó, đương kim á quân Pháp sẽ bước vào cuộc chạm trán với Thụy Điển. Đây được đánh giá là cặp đấu cân tài cân sức, nơi bản lĩnh của các ngôi sao Les Bleus sẽ bị thử thách bởi lối chơi khoa học và thể lực dồi dào của đại diện Bắc Âu. Ở các nhánh đấu khác, tuyển Đức có phần dễ thở hơn khi chỉ phải đối đầu với Paraguay. Ngược lại, Hà Lan dự báo sẽ có một trận đấu đầy nhọc nhằn trước Morocco - đội bóng luôn chơi cực kỳ khó chịu khi đối đầu với các đại diện châu Âu.

Toan tính của Na Uy và "hiện tượng" Cape Verde

Một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất sau loạt trận cuối vòng bảng là quyết định của đội tuyển Na Uy. Việc họ cất hàng loạt trụ cột, bao gồm cả siêu tiền đạo Erling Haaland, trong trận thua Pháp 0-5 được xem là một canh bạc chiến thuật. Kết quả là Na Uy sẽ đối đầu với Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội - một đối thủ được đánh giá là "mềm" hơn so với các lựa chọn khác. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng quyết định này chỉ có thể được bảo vệ nếu Na Uy tiến sâu tại giải.

Ở một diễn biến khác, đương kim vô địch Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại vòng knock-out bằng cuộc đụng độ với Cape Verde. Dù là tân binh lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde đã tạo nên địa chấn khi vượt qua bảng đấu khó khăn với 3 trận hòa đầy quả cảm. Lối chơi kiên cường của đội bóng này chắc chắn sẽ khiến Lionel Messi và các đồng đội phải đặc biệt cẩn trọng.

Lộ trình của các đội chủ nhà và những suất vé cuối cùng

Hai đội chủ nhà Canada và Mỹ cũng đã xác định được đối thủ của mình. Canada sẽ chạm trán Nam Phi, trong khi Mỹ tận dụng lợi thế sân nhà để tiếp đón Bosnia & Herzegovina. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, cả hai đại diện Bắc Mỹ đều đang hướng tới mục tiêu đi tiếp vào vòng 16 đội.

Tại bảng G, chiến thắng áp đảo 5-1 của Bỉ trước New Zealand cùng trận hòa 1-1 của Ai Cập đã làm thay đổi cục diện bảng đấu. Ai Cập bị đẩy xuống vị trí nhì bảng và sẽ phải đối đầu với Australia. Trong khi đó, Bỉ đang chờ đợi đối thủ là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất từ các bảng A, I hoặc J.

Hiện tại, Tây Ban Nha cùng các đội bóng như Mexico, Thụy Sĩ và Australia vẫn đang phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại để xác định đối thủ chính thức. Bức tranh vòng 32 đội sẽ sớm được hoàn thiện sau khi lượt trận cuối cùng của các bảng G và K khép lại, chính thức mở màn cho giai đoạn loại trực tiếp đầy khốc liệt của World Cup 2026.

Bên lề giải đấu, người hâm mộ cũng được dịp xôn xao với khoảnh khắc hài hước của Leon Goretzka. Tiền vệ tuyển Đức đã vô tình lên nhầm xe buýt của đội tuyển Ecuador sau trận đấu hôm 26/6, một chi tiết thú vị làm giảm bớt không khí căng thẳng của những ngày tranh vé knock-out.