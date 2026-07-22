World Cup 2030 và đặc cách cho Argentina: Sự ưu ái gây tranh cãi của FIFA Dù chỉ tổ chức một trận đấu kỷ niệm, Argentina cùng Uruguay và Paraguay vẫn nhận suất vào thẳng VCK World Cup 2030, đẩy vòng loại Nam Mỹ vào kịch bản thiếu tính cạnh tranh chưa từng có.

World Cup 2026 vừa khép lại với màn đăng quang đầy kịch tính của đội tuyển Tây Ban Nha sau cuộc đối đầu nghẹt thở với Argentina. Trong khi Lionel Messi lỡ hẹn với cú đúp vô địch liên tiếp, một thực tế thú vị đã sớm lộ diện: cả nhà vua mới và bại binh của họ đều đã chắc suất góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 4 năm.

Kế hoạch tham vọng trên 3 châu lục

World Cup 2030 không đơn thuần là một giải đấu; đó là cột mốc kỷ niệm 100 năm hành trình của túc cầu giáo thế giới. Để đánh dấu sự kiện này, FIFA đã đưa ra một quyết định chưa từng có trong tiền lệ: tổ chức giải đấu trải dài trên 3 châu lục với 6 quốc gia đồng đăng cai.

Ba quốc gia giữ vai trò chủ nhà chính bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (châu Âu) và Morocco (châu Phi). Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở 3 suất đặc cách dành cho các đại diện Nam Mỹ: Argentina, Uruguay và Paraguay. Mỗi quốc gia này sẽ chỉ tổ chức duy nhất một trận đấu mang tính kỷ niệm, nhưng đổi lại, họ nghiễm nhiên có vé dự vòng chung kết (VCK) mà không cần trải qua vòng loại.

World Cup 2030 sớm gây chú ý khi có tới 6 nước đăng cai trong đó 3 nước đăng cai chính và 3 nước đăng cai 1 trận mang tính kỷ niệm

FIFA lý giải rằng Uruguay được chọn vì là chủ nhà đầu tiên (1930), Paraguay là nơi đặt trụ sở CONMEBOL, còn Argentina được ưu ái với tư cách là... đội Á quân đầu tiên trong lịch sử. Lý do này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ dư luận, khi cho rằng tiêu chí chọn lựa thiếu tính thuyết phục và mang nặng tính dàn xếp ngoại giao hơn là chuyên môn.

Vòng loại Nam Mỹ đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Hệ lụy của quyết định này đối với khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL) là vô cùng nghiêm trọng. Theo phân bổ hiện tại, CONMEBOL có 6 suất trực tiếp và 1 suất play-off liên lục địa. Khi Argentina, Uruguay và Paraguay đã lấy đi 3 suất đặc cách, 7 đội bóng còn lại của khu vực sẽ cạnh tranh để giành 3,5 hoặc thậm chí là 4 suất còn lại.

Điều này đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ các đội tuyển tại Nam Mỹ sẽ có vé đi tiếp, biến vòng loại vốn được coi là khốc liệt nhất hành tinh trở thành một giải đấu giao hữu vô thưởng vô phạt. Tính cạnh tranh bị triệt tiêu, giá trị bản quyền truyền hình và sự hấp dẫn của các trận cầu đinh tại khu vực này chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ sẽ còn gì thú vị nếu họ có tới 9,5 suất dự VCK trong khi chỉ có 10 đội?

Tham vọng 60 đội và bài toán hậu cần

Chưa dừng lại ở đó, Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez hiện đang vận động hành lang để nâng số đội tham dự World Cup 2030 lên con số 60. Nếu đề án này được thông qua, Nam Mỹ thậm chí có thể không cần tổ chức vòng loại vì số suất tham dự sẽ bao trùm gần như toàn bộ các liên đoàn thành viên.

Tuy nhiên, một bài toán nan giải khác xuất hiện: Logistics. Nếu một bảng đấu được tổ chức tại Nam Mỹ, các đội bóng sẽ phải di chuyển quãng đường hơn 10.000km để trở lại châu Âu hoặc Bắc Phi để thi đấu các vòng tiếp theo. Sự chênh lệch múi giờ, khí hậu và hành trình bay dài ngày sẽ là cơn ác mộng đối với thể lực của các cầu thủ.

Những quyết định của FIFA đang tạo ra một tiền lệ phức tạp. Việc cân bằng giữa giá trị truyền thống kỷ niệm 100 năm và tính công bằng thể thao đang trở thành bài toán chưa có lời giải thỏa đáng, khiến World Cup 2030 dù còn xa nhưng đã đầy rẫy những hoài nghi.