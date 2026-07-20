World Cup náo loạn: Molina đấm Rodri và bóp cổ Gavi sau thất bại của Argentina Tây Ban Nha vô địch World Cup sau trận thắng 1-0, nhưng vinh quang bị che mờ bởi vụ ẩu đả khi Nahuel Molina tấn công Rodri và Gavi ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Trận chung kết World Cup đã kết thúc theo kịch bản không ai mong muốn: vinh quang của nhà vô địch bị che mờ bởi những hành vi bạo lực sân cỏ. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một cuộc hỗn chiến đã bùng nổ giữa cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina, biến sân vận động thành đấu trường của những cái đầu nóng.

Khung cảnh hỗn loạn, ẩu đả giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Getty.

Đỉnh điểm căng thẳng sau bàn thắng hiệp phụ

Đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức bước lên đỉnh thế giới sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina. Pha lập công duy nhất của Ferran Torres trong hiệp phụ là đủ để mang về chiếc cúp vàng danh giá cho La Roja. Tuy nhiên, thay vì những hình ảnh ăn mừng thuần túy, truyền thông quốc tế lại phải tập trung vào màn xô xát thô bạo ngay trên thảm cỏ.

Sự việc bắt đầu khi tiền vệ Rodri lao vào sân để chia vui cùng các đồng đội. Hậu vệ Nahuel Molina bên phía Argentina đã bất ngờ chặn đường và tung một cú đấm thẳng vào ngực ngôi sao đang khoác áo Manchester City. Hành động này như mồi lửa khiến đội trưởng tuyển Tây Ban Nha mất bình tĩnh, khơi mào cho một cuộc loạn đả giữa thành viên hai đội bóng.

Gavi bị bóp cổ và tấn công thô bạo

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi camera truyền hình ghi lại cảnh Molina tiếp tục vung tay đấm Gavi khi tài năng trẻ này đang chạy đến ăn mừng. Không dừng lại ở đó, Molina cùng người đồng đội Leandro Paredes đã lao vào bóp cổ tiền vệ thuộc biên chế Barcelona và quật ngã anh xuống mặt cỏ.

Chứng kiến những hình ảnh này trên sóng truyền hình trực tiếp, cựu hậu vệ Gary Neville đã không giấu nổi sự bất bình. Ông lên tiếng chỉ trích gay gắt thái độ của các cầu thủ Argentina, đặc biệt là Leandro Paredes, khi không giữ được sự chuyên nghiệp trong thời khắc thất bại.

Sự bất lực của đại diện Nam Mỹ qua những con số

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, sự ức chế của Argentina có lẽ xuất phát từ một ngày thi đấu hoàn toàn bế tắc. Dù sở hữu hàng công mạnh mẽ, các học trò của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã trải qua suốt 90 phút thi đấu chính thức mà không thể tung ra nổi bất kỳ một cú sút trúng đích nào về phía khung thành đối phương.

Thông số Tây Ban Nha Argentina Tỷ số 1 0 Cú sút trúng đích (90 phút) Đang cập nhật 0 Bàn thắng Ferran Torres -

Lối chơi kỷ luật và khả năng kiểm soát bóng vượt trội của Tây Ban Nha đã khiến Argentina hoàn toàn bị chia cắt. Khi định mệnh gọi tên đối thủ và sự bất lực lên đến đỉnh điểm, những cái đầu nóng của xứ Tango đã không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết, để lại một vết gợn lớn trong lịch sử các trận chung kết World Cup.