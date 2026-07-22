X-Bow Systems ra mắt tên lửa đánh chặn Buckler chuyên tiêu diệt UAV Nhóm 3 Tên lửa Buckler của Mỹ được thiết kế để đánh chặn UAV cỡ trung với chi phí dưới 100.000 USD, giải quyết bài toán kinh tế trong tác chiến phòng không hiện đại.

Công ty quốc phòng X-Bow Systems của Mỹ vừa chính thức giới thiệu Buckler, dòng tên lửa đánh chặn tốc độ cao chuyên dụng để đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV). Đây là giải pháp công nghệ mới nhằm giải quyết thách thức về chi phí và hiệu suất trong việc bảo vệ không phận trước các mối đe dọa từ UAV cỡ trung ngày càng phổ biến trên chiến trường.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kết quả thử nghiệm và khả năng tác chiến của Buckler

Theo thông báo từ X-Bow Systems, tên lửa Buckler đã hoàn tất thành công các cuộc thử nghiệm bay ban đầu. Quá trình này xác nhận khả năng hoạt động ổn định của hệ thống động lực, tính ổn định khí động học và các đặc tính bay quan trọng. Chương trình thử nghiệm cũng bao gồm các bài kiểm tra tĩnh đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và hệ thống kích hỏa, đưa dự án tiến gần hơn tới giai đoạn sản xuất thực tế.

Về mặt kỹ thuật, Buckler được thiết kế để đánh chặn các UAV thuộc Nhóm 3 theo phân loại của Lầu Năm Góc. Đây là những phương tiện có trọng lượng dao động từ 25 kg đến 600 kg, hoạt động ở độ cao dưới 5.500 m và đạt tốc độ tối đa khoảng 402 km/giờ. Nhóm UAV này thường đảm nhiệm các vai trò quan trọng như trinh sát, giám sát và thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp.

Giải pháp tối ưu hóa chi phí tác chiến phòng không

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của Buckler là chi phí sản xuất. Với mức giá dưới 100.000 USD mỗi quả, Buckler rẻ hơn đáng kể so với các dòng tên lửa phòng không hiện nay vốn có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD. Công ty cho rằng việc sử dụng các tên lửa đắt tiền để đánh chặn UAV giá rẻ là một chiến lược không bền vững về mặt kinh tế.

Tổng Giám đốc điều hành X-Bow Systems, ông Jason Hundley, cho biết Buckler là câu trả lời trước nhu cầu ngày càng tăng của Mỹ và các đồng minh về một hệ thống phòng thủ có thể sản xuất với số lượng lớn và triển khai nhanh. Mục tiêu là cung cấp một giải pháp có chi phí thấp nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả tác chiến cao trước các vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn.

Chiến lược sản xuất và khả năng cung ứng

Đáng chú ý, X-Bow Systems tự sản xuất toàn bộ thân tên lửa và động cơ nhiên liệu rắn theo mô hình tích hợp dọc. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài, rút ngắn thời gian sản xuất và nâng cao khả năng đáp ứng khi nhu cầu thị trường tăng cao. Việc mở rộng năng lực sản xuất động cơ nhiên liệu rắn hiện là ưu tiên hàng đầu của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Nhu cầu về tên lửa đánh chặn và đạn dược chính xác đang tăng mạnh do các cuộc xung đột tại Ukraine, Trung Đông và chiến lược tăng cường năng lực răn đe tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Buckler đã được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough (Vương quốc Anh) và sẽ tiếp tục được trưng bày tại Hội nghị Space & Missile Defense Symposium 2026 ở Huntsville, bang Alabama (Mỹ).

Hiện tại, X-Bow Systems đang làm việc với Bộ Chiến tranh Mỹ và các đối tác quốc tế để đánh giá khả năng đưa hệ thống này vào trang bị chính thức. Giới chuyên gia nhận định, khả năng sản xuất số lượng lớn các hệ thống phòng thủ giá thành thấp như Buckler sẽ là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của các mạng lưới phòng không trong tương lai.