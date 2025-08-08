Chính trị Xã biên giới Đắk Wil cần bố trí, đào tạo cán bộ đúng người, đúng việc Ngày 8/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng do Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã biên giới trên đất liền Đắk Wil.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung định hướng nội dung cần tập trung làm rõ để có định hướng, giải pháp đúng trong thời gian tới

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Trần Văn Nam, TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Buổi làm việc nhằm nắm bắt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã biên giới trên đất liền Đắk Wil được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đắk Wil và Ea Pô. Đây là xã có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Campuchia dài 13,4km. Toàn xã có 24.203 người với 36 thôn, buôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 63,36%.

Đồng chí Trần Văn Nam, TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị xã biên giới đất liền Đắk Wil cần tập trung công tác phát triển đảng viên để đạt chỉ tiêu đề ra

Xã hiện có 84/100 biên chế. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã biên giới Đắk Wil khẩn trương thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, người lao động bảo đảm theo quy định. Toàn Đảng bộ có 51 tổ chức đảng trực thuộc với 808 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Văn Thuần, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Wil cho biết, ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã khẩn trương bắt tay vào việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đắk Wil nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 12 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá. Để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành các văn bản thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 như quy chế làm việc, chương trình hành động... Đặc biệt, xã biên giới trên đất liền Đắk Wil đã tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I trên hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn, buôn, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Trung Trường Vũ trao đổi một số vấn đề địa phương trao đổi

Về chính quyền địa phương hai cấp, sau 1 tháng vận hành, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền bảo đảm theo quy định; duy trì hoạt động hành chính không bị gián đoạn, không để khoảng trống quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Tổng số thủ tục hành chính được phân cấp thuộc thẩm quyền xã đã giải quyết 433 hồ sơ và tiếp nhận 288 hồ sơ. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sau sáp nhập được giữ vững, ổn định, người dân trên địa bàn xã đồng thuận cao.

Chủ tịch UBND xã Đắk Wil Hoàng Văn Tám cho biết, sau 1 tháng vận hành, bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động trôi chảy, không gián đoạn

Tại buổi làm việc, xã biên giới Đắk Wil đề nghị, tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá thực hiện liên thông bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; quan tâm xem xét, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để phục vụ tốt hơn công tác vận hành của bộ máy chính quyền của cấp xã. Đầu tư nâng cấp một số tuyến đường cấp thôn, làm đường kết nối với các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn; hướng dẫn cụ thể về Nghị định 178; hỗ trợ sửa chữa phòng học để bố trí học 2 buổi/ngày theo yêu cầu...

Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, xã biên giới Đắk Wil cần rà soát, sắp xếp lại bộ máy, cán bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bố trí công việc phù hợp, đúng người, đúng việc để tạo sự cân bằng, hài hòa

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực và kết quả xã biên giới Đắk Wil thực hiện đạt được trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời đề nghị, Đắk Wil là xã biên giới đất liền có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số đông. Hiện nay, toàn xã còn 147 hộ nghèo và 151 hộ cận nghèo, trong đó có 20 hộ nghèo là dân tộc thiểu số tại chỗ. Công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Do đó, địa phương cần rà soát, khảo sát, phân tích, đánh giá, phân loại nguyên nhân nghèo theo từng nhóm để có giải pháp cụ thể, phù hợp. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến đến năm 2030 tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,5%; thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân chung của cả nước khoảng 180 triệu đồng/người/năm. Do đó, địa phương cần phải quyết liệt, quyết tâm, có những giải pháp đồng bộ, thiết thực để chung sức cùng tỉnh trong các nhiệm vụ này.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đắk Wil nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 12 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá

Đảng ủy xã cần chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành và các ban liên quan. Mỗi nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từng chỉ tiêu, mục tiêu. Quá trình triển khai thực hiện cần gắn với kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, mang lại hiệu quả. Cán bộ xã phải đi thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ người dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã biên giới đất liền Đắk Wil cần chú trọng bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Đồng chí Lưu Văn Trung lưu ý, Đắk Wil cần phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế rừng.

Liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Đắk Wil cần khẩn trương kiện toàn bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn, quy định. Điểm nổi bật của xã biên giới Đắk Wil so với những địa phương khác đó là tư tưởng cán bộ, công chức ổn định, không có cán bộ xin nghỉ việc. Bộ máy mới vận hành, công việc mới, nhiều việc chưa rõ trong khi khối lượng công việc lớn, nhưng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vận hành bộ máy trôi chảy, không để ngắt quãng, gián đoạn. Tuy nhiên, xã cần rà soát, sắp xếp lại bộ máy, cán bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bố trí công việc phù hợp, đúng người, đúng việc để tạo sự cân bằng, hài hòa. Sau sắp xếp, xã cần bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Ngoài ra, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị xã biên giới Đắk Wil cần tập trung vào các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất trường học, giáo viên, xây dựng trường học ở xã biên giới... Với đề xuất sửa chữa, làm một số tuyến đường của xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy thống nhất, tuy nhiên xã cần phải xem xét ưu tiên con đường nào làm trước, đường làm sau nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, vận chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.