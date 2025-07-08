Thời sự Lâm Đồng Xã Cát Tiên: Đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I Ngày 7/8, Đảng ủy xã Cát Tiên tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và phát động, ký kết thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau Đại hội, Đảng ủy xã Cát Tiên đã tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I; xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội; chỉ đạo tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; phát động các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030; chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2025-2030; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030; kế hoạch tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các cơ quan, đơn vị xã Cát Tiên ký kết giao ước thi đua

Dịp này, Đảng ủy xã Cát Tiên cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên cho biết, đợt thi đua được xã Cát Tiên phát động với khẩu hiệu, phương châm: “Đã cam kết là thực hiện, đã nói là làm”; “Đảng bộ xã Cát Tiên đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I"; "Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 1/8/2025 đến ngày 30/6/2026, chia làm 2 đợt. Đợt 1, từ tháng 8/2025 - 01/2026, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đợt 2, từ tháng 1- 6/2026 tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thông qua phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên tập thể và cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cát Tiên lần thứ I đề ra.

Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 và các năm tiếp theo.