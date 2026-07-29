Đời sống Xã Cát Tiên khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở Trước diễn biến mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn, xã Cát Tiên (Lâm Đồng) đã khẩn trương huy động lực lượng quân sự, công an và các đơn vị chức năng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở, bố trí nơi ở tạm an toàn.

Nhiều nhà ở của các hộ dân tại thôn 1, xã Cát Tiên xuất hiện sạt lở nghiêm trọng

Sau 2 ngày mưa lớn liên tục, nhiều khu vực tại thôn 1, xã Cát Tiên xuất hiện sạt lở đất nghiêm trọng.

Cụ thể, nhà ở của các hộ ông, bà: Hoàng Văn Khôi, Nguyễn Văn Định và Đặng Thị Cúc, đều bị sụt lún, đất đá sạt xuống sát khu vực sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản.

Ngay sau khi hỗ trợ người dân di dời tài sản, các đơn vị chức năng xã Cát Tiên tiến hành phong tỏa hiện trường, giăng dây cảnh báo người dân không đến gần khu vực nguy hiểm

Ông Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã đã khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã và các lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời bố trí nơi ở tạm, giúp các hộ dân sớm ổn định chỗ ở trong điều kiện thời tiết trên địa bàn liên tục có mưa to những ngày qua.

Lãnh đạo xã Cát Tiên trực tiếp khảo sát hiện trạng sạt lở, nắm bắt mức độ thiệt hại và đời sống của các gia đình bị ảnh hưởng

Lãnh đạo xã cũng trực tiếp khảo sát hiện trạng sạt lở, đánh giá mức độ thiệt hại và nắm bắt tình hình đời sống của các gia đình bị ảnh hưởng. Qua đó, kịp thời động viên các hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt, tích cực khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời trao hỗ trợ ban đầu nhằm chia sẻ khó khăn, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Cát Tiên động viên các hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt, tích cực khắc phục hậu quả thiên tai và trao hỗ trợ bước đầu giúp người dân ổn định cuộc sống

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo xã Cát Tiên yêu cầu các ngành chuyên môn, lực lượng chức năng và Ban Nhân dân thôn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn khi cần thiết; chủ động các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.