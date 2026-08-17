Công nghệ - Chuyển đổi số Xã D’ran đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đến gần với Nhân dân UBND xã D’ran vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số” và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho người dân tại Hội trường thôn Hamasing.

Quang cảnh Hội nghị.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa nền tảng số tiếp cận gần hơn với đời sống thường ngày của người dân địa phương.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 21/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn xã D’ran và Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 21/7/2026 về việc thực hiện mô hình “Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính”, UBND xã D’ran đã cử Tổ công tác gồm cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng các phòng, ban chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân .

Thay vì tuyên truyền một chiều qua hệ thống loa phát thanh, hội nghị tạo không gian giao lưu, hỗ trợ trực tiếp để bà con từng bước làm quen và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách an toàn, hiệu quả.

Người dân trao đổi, đặt câu hỏi và được chuyên viên giải đáp thắc mắc tại Hội nghị.

Với phương châm “cầm tay chỉ việc – dễ hiểu, dễ thực hiện”, tổ công tác cùng Tổ công nghệ số cộng đồng thôn đã kiên trì hướng dẫn người dân các thao tác cơ bản trên điện thoại thông minh như: Kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tra cứu thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến.

Minh họa cho tính tiện ích này, cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn trực tiếp một trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký khai tử ngay trên thiết bị di động, giúp người dân nắm rõ quy trình cũng như thời gian nhận kết quả mà không cần di chuyển nhiều lần.

Việc đổi mới phương thức tuyên truyền ngay tại cơ sở của UBND xã D’ran không chỉ nâng cao kỹ năng số cho người dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, quyết tâm xây dựng lực lượng công dân số, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện tại địa phương.