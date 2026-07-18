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    Xã Đam Rông 1 tiếp nhận, thả tê tê Java quý hiếm về rừng

    Chính Thành 18/07/2026 12:10

    Sáng 18/7, UBND xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java quý hiếm do một người dân tự nguyện giao nộp.

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    Các đơn vị chức năng tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm. Ảnh: UBND xã Đam Rông 1

    Theo thông tin nhận được, sau khi phát hiện cá thể tê tê đi lạc vào khu dân cư và nhận biết đây là động vật rừng quý hiếm cần được bảo vệ, sáng 17/7 ông Nguyễn Tiến Việt, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đam Rông 1 đã nhanh chóng đưa cá thể này đến trình báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

    Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể tê tê Java nặng khoảng 3,4kg. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

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    Cá thể tê tê Java nặng khoảng 3,4kg. Ảnh: UBND xã Đam Rông 1

    Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Kinh tế xã Đam Rông 1 phối hợp với lực lượng kiểm lâm khu vực và Công an xã kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể tê tê, đồng thời tham mưu UBND xã hoàn tất các thủ tục cần thiết để thả động vật về môi trường tự nhiên an toàn.

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    Cơ quan chức năng tiến hành thả cá thể tê tê quý hiếm vào rừng. Ảnh: UBND xã Đam Rông 1

    UBND xã Đam Rông 1 khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, bị nuôi nhốt trái phép hoặc đi lạc vào khu dân cư cần kịp thời thông báo hoặc tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để được cứu hộ, chăm sóc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần chung tay bảo vệ thiên nhiên và hệ sinh thái.

    Chính Thành Chính Thành

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      Xã Đam Rông 1 tiếp nhận, thả tê tê Java quý hiếm về rừng
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