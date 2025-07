Chính trị Xã Đức An đoàn kết, đổi mới, tận tâm phục vụ Nhân dân Kế thừa những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ xã Đức An quyết tâm tập trung đổi mới, gần dân, phục vụ dân, hướng đến phát triển toàn diện, bền vững, giàu bản sắc.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Đức An



Kinh tế - xã hội chuyển mình mạnh mẽ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Đức An đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, ghi dấu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,13%/năm. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất giúp tăng năng suất, chất lượng nông sản, đồng thời, nâng cao thu nhập cho người dân được chú trọng.

Các hoạt động dịch vụ thương mại, vận tải cũng phát triển đáng kể, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Xã đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng, nhất là thông qua 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 175 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư công đạt 331 tỷ đồng. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho địa phương.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa của đồng bào M’nông được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng cao với 37 bác sĩ. Các chương trình mục tiêu về y tế được triển khai đồng bộ. Toàn xã hiện có 8/12 trường học đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả thiết thực, hiện chỉ còn 111 hộ nghèo. Tỷ lệ nghèo giảm còn 1,46% (đạt 136,3% so với nghị quyết).

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thân thiện, gắn với xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An đánh giá: “Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Đức An đã đạt được những thành quả nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo. Những kết quả trên không chỉ khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy, chính quyền mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của toàn thể Nhân dân địa phương”.

Cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên xã Đức An tận tình hướng dẫn người dân trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại xã Đức An được triển khai toàn diện, đồng bộ, mang lại những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng có nhiều đổi mới, phù hợp với yêu cầu của thời đại số. Các tổ 35 cơ sở duy trì hoạt động hiệu quả, chủ động phát hiện, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy xã chú trọng xây dựng không gian mạng lành mạnh, tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được quan tâm sâu sắc. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết rèn luyện đạo đức, gắn với nhiệm vụ cụ thể. Nhiều mô hình điển hình như “chi bộ 4 tốt”, “5 cán bộ, đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo” tiếp tục được duy trì và lan tỏa. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Đức An hiện có 913 đảng viên sinh hoạt tại 44 tổ chức đảng. Các chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp, triển khai hiệu quả các mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh với việc kết nạp được 109 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã kiểm tra 48 trường hợp, xử lý kỷ luật 39 đảng viên. Công tác dân vận tiếp tục là điểm sáng với nhiều mô hình “dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQ và các đoàn thể thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng trên cả 3 phương diện gồm tổ chức bộ máy, hiệu quả điều hành và cải cách hành chính. Chính quyền xã hoạt động nền nếp, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch, gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.

Cà phê Rừng Lạnh là một trong những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao nổi tiếng của xã Đức An



Tập trung đột phá, gần dân để phát triển bền vững

Theo đồng chí Trần Mạnh Hùng, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để Đức An tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đức An xác định chủ đề xuyên suốt là tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; gần dân, sát dân, tận tâm phục vụ Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển; xây dựng xã Đức An giàu đẹp, văn minh, vững mạnh toàn diện. “Chúng tôi xem sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác của cán bộ. Làm sao để dân tin, dân theo, dân ủng hộ thì mọi chủ trương, chính sách mới phát huy hiệu quả trên thực tế”, đồng chí Trần Mạnh Hùng cho hay.

Hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ xã Đức An xác định 5 khâu tập trung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, tuần hoàn và bền vững; phấn đấu đạt xã chuẩn nông thôn mới. Xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực, tăng cường đối thoại, gần dân, sát dân, tận tâm phục vụ Nhân dân; chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Địa phương xác định 3 khâu đột phá chiến lược: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; phát triển hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị xã hội, quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, xã hội số. “Với niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển, Đảng bộ xã Đức An kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, hiện đại, vững bước trong hành trình dựng xây và phát triển”, Bí thư Đảng ủy xã Trần Mạnh Hùng đề nghị.