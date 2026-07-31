Pháp luật - Đời sống Xã Hàm Thuận lên phương án cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án giao thông nối Quốc lộ 1A Ngày 31/7, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, Trưởng Ban cưỡng chế 1354 cho biết, xã đã họp bàn, triển khai việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông N.C.P (thôn Đức Hòa) để thực hiện Dự án đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) đi Quốc lộ 1A.

Ban cưỡng chế 1354 xã Hàm Thuận họp triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất để bảo đảm tiến độ dự án

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận đã ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi 723,4 m² đất của hộ ông N.C.P, gồm: 232,3 m² đất ở nông thôn và 491,1 m² đất bằng trồng cây hằng năm khác. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế dự kiến được thực hiện trong ngày 6/8/2026.

Theo Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, trước khi ban hành quyết định cưỡng chế, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức họp dân, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tuyên truyền, vận động, đối thoại và thuyết phục hộ ông N.C.P chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay hộ dân này vẫn không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

Thi công Dự án đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) đi Quốc lộ 1A

Việc tổ chức cưỡng chế nhằm thực hiện quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, đồng thời tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án đúng tiến độ.

Được biết, trong phạm vi thực hiện dự án đã có 190/191 hộ dân đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Chỉ còn hộ ông N.C.P chưa chấp hành quyết định thu hồi đất. Việc chậm bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án cũng như công tác đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn.

Dự án là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Dự án đã được HĐND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) phê duyệt chủ trương, UBND tỉnh phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư gần 265 tỷ đồng. Theo thiết kế, tuyến đường có tổng chiều dài trên 4,4 km, quy mô nền đường rộng 33 m, mặt đường rộng 18 m (2 làn xe mỗi chiều), dải phân cách giữa rộng 5 m.

Theo kế hoạch cưỡng chế, các lực lượng tham gia sẽ thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn về người và tài sản. Đồng thời, tiếp tục vận động, tạo điều kiện để hộ dân tự nguyện chấp hành trước thời điểm tiến hành cưỡng chế.