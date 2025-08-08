An ninh trật tự Xã Hiệp Thạnh: Khen thưởng các cá nhân phá án ma túy liên xã Chiều 8/8, UBND xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) tổ chức khen thưởng đột xuất 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Các cá nhân được khen thưởng, gồm: Trung tá Phan Hữu Sơn, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, trực tiếp chỉ đạo chuyên án; Trung tá Phạm Thành Duy, Phó trưởng Công an xã, trực tiếp tham gia trinh sát và bắt giữ đối tượng; Đại úy Nguyễn Hà Bắc và Đại úy Phan Duy Minh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, trinh sát tích cực, trực tiếp đeo bám và bắt giữ đối tượng; ông Nguyễn Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Trung Hiệp, cung cấp thông tin và tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, Công an xã Hiệp Thạnh đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, thường xuyên hoạt động mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Hiệp Thạnh đã chủ động trao đổi nghiệp vụ với Công an xã Đức Trọng, nhanh chóng thành lập Tổ công tác liên xã để triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá.

Vào khoảng 15h00 ngày 5/8, tại đường Bế Văn Đàn, xã Đức Trọng, Tổ công tác liên xã đã theo dõi và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1990, trú tại TP. Hà Nội) khi đang tàng trữ khoảng 05 gram chất tinh thể màu trắng trong người mà đối tượng khai nhận là ma túy đá.

Từ lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng đã phong tỏa hai nơi trọ của Mạnh tại thôn Trung Hiệp, xã Hiệp Thạnh và thôn R' Chai 2, xã Đức Trọng.

Phối hợp với Phòng PC04 - Công an tỉnh, Công an xã Hiệp Thạnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh tại thôn Trung Hiệp, xã Hiệp Thạnh. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 200 gram chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá (Methamphetamin) và 25,7 gram tinh thể màu trắng nghi là Ketamin. Tiếp tục khám xét nơi ở của Mạnh tại thôn R' Chai 2, xã Đức Trọng, Tổ công tác phát hiện thêm 2 đối tượng là Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 1998) và Hùng Văn Thiết (sinh năm 2002), đồng thời thu giữ khoảng 30 gram chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 05 gram chất tinh thể màu trắng Ketamin và 06 viên hình tròn màu vàng nghi là thuốc lắc.

Mở rộng điều tra, Công an xã Hiệp Thạnh đã xác định và bắt giữ thêm Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1996), người làm thuê cùng Mạnh, đang tàng trữ khoảng 2,4 gram chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, một đối tượng khác có liên quan là Vũ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1996) cũng đã bị Công an xã Đức Trọng bắt giữ vào rạng sáng ngày 06/8/2025 với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ một gói nylon kích thước khoảng 02x03cm, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Mai khai nhận gói nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng ở trên là ma túy được Mai mua về để sử dụng .Vụ việc được Công an xã Đức Trọng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Xác định đối tượng Nguyễn Đăng Khoa là đối tượng cùng đường dây mua bán ma túy với đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, Công an xã Hiệp Thạnh đã làm thủ tục bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng PC04 Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Thành công của chuyên án đã thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng Công an trong việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc khen thưởng kịp thời sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các cá nhân và tập thể trong cuộc chiến cam go chống lại tội phạm ma túy, góp phần mang lại sự bình yên cho người dân địa phương.