Chính trị Xã Hòa Thắng: Đại hội Chi bộ cơ sở UBND xã lần thứ I Chiều 21/7, Chi bộ cơ sở UBND xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chi bộ cơ sở UBND xã Hòa Thắng (sau sáp nhập) có 30 đảng viên. Ngay sau khi được thành lập chi bộ, cấp ủy đã quan tâm sắp xếp, củng cố kiện toàn bộ máy, phân công trách nhiệm phù hợp cho từng đồng chí trong cấp ủy chi bộ và từng đảng viên.

Đại hội Chi bộ cơ sở UBND xã Hòa Thắng.

Trên tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội; thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ I và dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Chi bộ cơ sở UBND xã Hòa Thắng Thổ Minh Bảo phát biểu tại đại hội.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra như: 100% đảng viên, quần chúng được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các đợt sinh hoạt chính trị do cấp uỷ các cấp tổ chức; 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng 1- 2 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm, lãnh đạo cơ quan đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, xây dựng đơn vị, cơ quan xanh, sạch, đẹp; 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt Gia đình văn hoá…

Đại hội đã triển khai Quyết định số 39-QĐ/ĐU ngày 10/7/2025 của Đảng bộ xã Hòa Thắng về thành lập Chi bộ; chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ cơ sở UBND xã Hòa Thắng. Cụ thể, cấp ủy chi bộ gồm 7 đồng chí, trong đó Bí thư Chi bộ là đồng chí Thổ Minh Bảo.