An sinh - Cuộc sống Xã hơn 13.000 dân chưa có chợ dân sinh Xã Tà Năng (Lâm Đồng) hiện chưa có chợ, thương mại, dịch vụ còn nhiều khoảng trống.

Nông sản của xã Tà Năng phụ thuộc thương lái và thường bị ép giá

Xã Tà Năng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đa Quyn và Tà Năng, với hơn 13.000 nhân khẩu. Trong khi nông nghiệp và chăn nuôi đang từng bước khẳng định là thế mạnh của xã Tà Năng thì thương mại, dịch vụ lại là mảnh ghép còn nhiều khoảng trống.

Sự thiếu hụt hạ tầng, quy mô nhỏ lẻ của hệ thống kinh doanh, mua bán chưa tương xứng với tiềm năng đang khiến lĩnh vực này trở thành “nút thắt” cần tháo gỡ, nếu Tà Năng muốn bứt phá toàn diện về kinh tế trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Tiến Điền - Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, xã hiện không có chợ, hoạt động mua, bán hàng hóa chủ yếu diễn ra ở một số điểm nhỏ lẻ tại các thôn như: Tà Nhiên, Chơ Ré và Ma Bó... Người dân chủ yếu mua bán ở quy mô hộ gia đình, lẻ tẻ theo nhu cầu, chưa có không gian giao thương tập trung. Điều này dẫn đến khó khăn trong phát triển sản xuất, tiêu dùng và cả kiểm soát về chất lượng, giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Những năm gần đây, sản lượng nông sản như: cà phê, mắc ca, rau, lúa… của xã Tà Năng tăng mạnh. Tuy nhiên, vì thiếu chợ, điểm buôn bán tập trung nên người dân vẫn phải phụ thuộc nhiều vào thương lái. Sự lệ thuộc này khiến giá cả đầu ra bấp bênh, chuỗi giá trị bị ngắt đoạn.

Ông Lý Văn Khiềm, người dân thôn Tà Sơn, xã Tà Năng cho hay, gia đình tôi sản xuất 1 ha cà phê xen mắc ca. Tuy nhiên, việc mua bán nông sản tại địa phương gặp nhiều khó khăn, giá thu mua nông sản có những thời điểm chênh lệch từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với giá thị trường.

Tình trạng này không chỉ làm giảm thu nhập của nông hộ, mà còn khiến sản phẩm địa phương khó vươn xa, thiếu điều kiện xây dựng thương hiệu, mã vùng, truy xuất nguồn gốc những yếu tố then chốt để nông sản bước vào thị trường hiện đại.

Tà Năng còn là địa phương sở hữu nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa dân tộc phong phú, là điểm đầu tuyến trekking nổi tiếng Tà Năng - Phan Dũng. Đây là lợi thế vàng để phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, lưu trú, ăn uống, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thủ công truyền thống. Tuy nhiên, đến nay, loại hình này vẫn chưa hình thành rõ nét.

Ông Nguyễn Tiến Điền cho biết, để thúc đẩy giao thương hàng hóa, đặc biệt là nông sản, xã đang xây dựng phương án, kêu gọi đầu tư xây dựng chợ Tà Năng. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể sẽ được cụ thể hóa, đi vào đời sống dựa vào tình hình thực tế của các đối tượng thụ hưởng. Xã xác định việc hình thành chợ giúp người dân có nơi buôn bán, đẩy mạnh phát triển thương mại địa phương. Xã đang kêu gọi đầu tư vào các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, các điểm dừng chân, giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng thủ công truyền thống… nhằm phục vụ du khách, đặc biệt là khai thác tiềm năng từ tuyến trekking Tà Năng – Phan Dũng, đồi cỏ hồng Masara, làng nghề thổ cẩm, văn hóa cồng chiêng.

Cũng theo ông Điền, phát triển thương mại - dịch vụ không chỉ để phục vụ mua bán trước mắt, mà là mắt xích chiến lược để nâng tầm sản phẩm địa phương, kết nối du lịch, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và tạo thế bứt phá toàn diện cho Tà Năng.

Với tiềm năng của địa phương, việc “lấp đầy khoảng trống” này sẽ là đòn bẩy giúp Tà Năng thực hiện mục tiêu chuyển mình thành xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ tới. Khi có chợ, có điểm bán ổn định, sản phẩm mới được bảo vệ khỏi tình trạng bị ép giá. Khi có dịch vụ du lịch tốt, nông sản và văn hóa bản địa mới thật sự có đất sống, có cơ hội vươn xa.